La policia, mitjançant el Grup de Delictes Tecnològics ha rebut diverses denúncies després que diversos ciutadans hagin rebut correus electrònics en els quals intenten extorsionar-los. Aquests missatges, redactats en angles o en castellà traduït, se sol·licita efectuar un pagament mitjançant la moneda virtual Bitcoin.

El contingut intenta fer creure que s'ha visitat una plana web de contingut pornogràfic i després expliquen que els seus dispositius estan infectats i que n'han capturat els diferents contactes de les xarxes socials. Fins i tot asseguren disposar d'enregistraments efectuats des de la càmera integrada als ordinadors i telèfons mòbils.

Des del grup especialista en delictes tecnològics ofereixen una sèrie de consells per evitar ser víctima d'aquest tipus de conductes. Recomanen no obrir correus electrònics d'usuaris desconeguts o que no s'hagin sol·licitat. A més de no contestar-los mai, també s'han d'esborrar un cop rebuts. Els professionals també aconsellen anar amb molt de compte seguint certs enllaços adjunts i a l'hora de descarregar fitxers adjunts. Per últim, però no menys important, mai fer efectiu l'import del pagament que s'exigeix en aquests tipus de correus.