Entre els mesos d’abril i juliol s’ha dut a terme una campanya de sensibilització porta a porta per fomentar el reciclatge i aconseguir la implicació de la ciutadania en la correcta separació dels residus. Així, sota el lema ‘Recicla’ns però bé’ els informadors encarregats de fer arribar la informació als ciutadans han visitat 20.270 llars. Han pogut interactuar amb 5.766 persones en aquest porta a porta i, a més, a peu de contenidor, n’han informat a 1.795 més.

D’aquesta manera, cal destacar que aquesta acció ha consistit, a més de la visita a les llars per informar els ciutadans, en la presència d’informadors a peu de contenidors per donar la informació necessària sobre la separació dels residus i el recipient concret on han d’anar. D’aquesta manera, hi ha hagut presència d’aquestes persones en 250 punts verds. El volum de llars i de punts verds visitats més elevat ha estat a Andorra la Vella, amb 8.230 cases i 48 punts on hi ha contenidors. A banda, les dades facilitades per Medi Ambient evidencien que es van repartir 4.880 avisos.

Aquesta campanya s’emmarca dins el Pla nacional de residus que estipula que al 2020 s’ha d'assolir el 50% de reciclatge. Tal com han recordat en diferents ocasions des del departament de Medi Ambient del Govern, és en la gestió dels envasos on els ciutadans presenten més dubtes. Els treballs van ser adjudicats l’any passat a l’empresa Lavola per 100.294 euros que havien d’anar destinats a produir material promocional, com ara bosses i fulletons informatius, i a contractar educadors ambientals que han estat els encarregats de visitar les llars per informar els ciutadans.