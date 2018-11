L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha publicat una nova avaluació del deute sobirà d’Andorra després de constatar un error en la seva metodologia interna emprada en l’avaluació del passat 10 d’agost. El resultat de la nova avaluació, però, és el mateix ja que torna a situar el ràting a llarg termini en BBB+ amb perspectiva estable, millorant el ràting anterior de BBB. A més, referma la millora de l’indicador a curt termini, que ha passat de F3 a F2. Pel que fa al sostre país, també es confirma que s’ha augmentat, passant d’A- a A+.

L’agència d’avaluació informa en la seva nota que s’ha detectat un error intern que afecta la darrera avaluació d’Andorra i que per aquest motiu, en compliment de la normativa europea, s’ha hagut de tornar a fer el procediment d’avaluació, que ha derivat en el mateix resultat.

L’error constatat fa referència al ràting intern de Fitch, que es calcula amb el seu model intern (anomenat SRM). Segons informen des del Govern, aquest indicador es va calcular sobre la base d’una versió ja retirada del SRM. Així, la versió actual situa aquest ràting intern de Fitch en A- per a Andorra, en lloc de A com s’indicava en l’anterior nota. Aquest indicador és el que fa servir l’agència en l’àmbit intern per ajustar la qualificació final del ràting sobirà de país a llarg termini tenint en compte les casuístiques concretes de cada país. No obstant això, aquesta modificació no ha repercutit en el ràting del país a llarg termini que es torna a afirmar en BBB+ ni en cap altre dels que emet l’agència.

Tal com ja va informar el Govern dissabte de la setmana passada en el comunicat de premsa en què s'anunciava la nova valoració, la millora de tots els indicadors avaluats situa la valoració del país i la confiança en la seva economia a nivells anteriors a la crisi de BPA i és un reconeixement dels passos fets per assolir la recuperació de l’economia andorrana. Així, els ràtings atorgats són els millors des que Fitch va començar a valorar el deute sobirà del país, l’any 2015.