Santa Coloma celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major i aquest dissabte a la tarda ha acollit un dels actes habituals en l'agenda, el concurs de menjar flams, que ha guanyat en la categoria d'adults Àngel Quaresma per novena vegada consecutiva. Quaresma tenia ell mateix l'antic rècord, situat en 15 flams, però en aquesta edició s'ha superat i ha endrapat fins a 24 flams en uns deu minuts, deixant astorats a la cinquantena de persones que s'han apropat a la carpa de festa major per presenciar el concurs.

A la categoria d'adults hi han participat dos homes i dues dones, mentre que a la del jovent han estat vuit els participants, en què hi ha hagut un empat a 11 flams. Els més petits també han tingut la seva oportunitat de demostrar l'habilitat menjant flams i també hi han participat vuit infants. En total els vint participants han devorat més de 150 flams.

Quaresma, autèntic dominador del concurs colomenc des de fa gairebé una dècada, ha explicat que només menja flams un cop a l'any: “S'ha de venir preparat, així que jo avui he dinat”. La seva tècnica ha estat única, i mentre la resta de participants han optat per anar mossegant o absorbint els flams per parts, ell els xuclava tots d'una peça, i després els mastegava i engolia.

Els membres de la comissió de la festa major de Santa Coloma han comprat 200 flams, i un cop s'han acabat els tres concursos, han repartit els flams entre els més de cinquanta assistents. “Fa molts anys que fem aquest concurs i la veritat és que té molt bona rebuda entre la gent”, han assegurat des de la comissió. L'ambient ha estat festiu, marcat primer pels ànims de les famílies als membres més joves que participaven en el concurs, i després per la sorpresa en veure com Quaresma no s'atipava i anava devorant flam rere flam, fins a trencar el rècord.

Aquesta mateixa nit hi ha previst un concert del cantant Hijo del Flaco i després discomòbil. La festa s'allargarà fins dilluns i per a diumenge hi ha prevista la missa solemne i el tradicional ball del contrapàs per part de les padrines de la Casa Pairal. A les 14 hores se celebrarà l'arrossada popular. A la tarda hi haurà havaneres i ball, i al vespre, sardinada, per cloure la nit amb ball i els concerts de hip hop i el Sound System.