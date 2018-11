La diada andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu dedicada al parlamentarisme andorrà ha tingut el seu espai per al paper de les dones. I ho ha fet, de manera crítica i reivindicativa, amb les ponències de la psicològa i presidenta d'Stop Violències, Vanessa Mendoza Cortés, i de l'exconsellera general, Meritxell Mateu. Mendoza ha dedicat part de la seva intervenció a fer un repàs històric des de la lluita pel dret a vot de les dones a Andorra fins el govern paritari que va existir des del 2011 al 2015. Amb tot, ha afirmat que “l'existència de dones al Consell General no garanteix l'avançament en drets” i ha afegit que “sense consciència de gènere, sense mirar les dificultats de les dones, de les relacions de poder, la igualtat és una bonica il·lusió. El país necessita un acte de valentia de les dones per sobreposar-nos a la por i la culpa de l'església i el patriarcat”.

L'ex-consellera general Meritxell Mateu, per la seva part, ha dit que “el sostre de vidre existeix” i ha afegit que “el masclisme, fruit de la societat patriarcal que ens envolta, també és present dins del partit que vaig representar durant les passades legislatures del 2011 al 2016. És un fenònem transversal”. Ha recordat que els horaris de les comissions legislatives, per la tarda, estaven fetes perquè els consellers poguessin dedicar el matí a les seves professions i no es tenia en compte que les conselleres, que eren professionals i mares de família, s'havien d'ocupar, entre d'altres coses, d'anar a buscar els fills a l'escola. “Amb això no vull dir que els consellers generals no s'ocupin dels nens o de les tasques familiars o de les llars, però val a dir que al Consell sense la insistència de les conselleres generals, sessions de Consell General i totes les comissions es farien per les tardes”.

També ha lamentat que el 2011, tot i la paritat al Consell General, no s'escollís una consellera com a síndica general, un càrrec que a tota la història ha estat ocupat per homes. Mateu ha fet esment, finalment, a la campanya electoral a Ordino del 2011 on una llista estava formada per dues dones (ella i Olga Adellach) i l'altra per dos homes. “En un acte electoral del partit contrari, el cap de llista no va trobar res millor per criticar el prograsma electoral del nostre partit, que dir que allò era com la revista Hola. Només pel fet que a les fotos de campanya, i en una parròquia alta com Ordino, érem dues dones candidates”.