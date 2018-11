El Govern comprovarà l'ús del català en les visites guiades a l'església romànica de Sant Joan de Caselles després de les queixes d'alguns turistes. Aquest mateix divendres, integrants del Servei de Política de Lingüistica es desplaçaran a Canillo per constatar l'ús de la llengua oficial del país. Les diverses fonts consultades consideren que el català s'utilitza de forma habitual i que les queixes d'alguns turistes són un fet aïllat. Segons publica Nació Digital, una guia va manifestar dijous de la setmana passada que faria la visita en castellà, ja que d’aquesta manera ho entendria tothom.

En aquell moment, el grup de turistes, amb absoluta naturalitat i respecte, van dir que per a ells podia ser en català. Dels onze assistents, nou eren catalanoparlants i dos castellanoparlants, que van manifestar que entenien el català perfectament. Malgrat aquesta circumstància, la guia va negar-s'hi adduint (en català): “No us ho explico en català perquè això està pensat per als turistes”. En aquell moment, el descontentament del grup va ser absolut. La dona va rubricar que si es donava la situació que mentre estava fent l’exposició en català entrava un turista espanyol no ho podria entendre. Quant un d'aquests turistes va anar a demanar explicacions a l'oficina de Turisme de Canillo li van dir que hi havia hagut altres queixes.

Sant Joan de Caselles és un dels monuments més visitats al país. És una església única en el món del romànic, gràcies al crist en estuc del segle XII que es troba a l’interior. La construcció, datada entre els segles XI i XII, segueix l’esquema arquitectònic de les esglésies romàniques d’Andorra. El campanar és llombard, de transició, l’únic d’Andorra que no toca el cos de l’església.