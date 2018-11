Al llarg de l’estiu tant els comerciants del Pas de la Casa com l’oposició han lamentat que no hi hagi més activitats al Pas de la Casa que serveixin com a atractiu perquè els visitants decideixin allargar la seva estada al poble. El cònsol major, Jordi Torres, ha respost a aquestes demandes que s’està treballant amb Saetde perquè cada vegada hi hagi més activitats no només al Pas de la Casa sinó també a Encamp, però ha reconegut que “és complicat” que hi hagi una aposta molt clara des de Saetde per aquestes activitats d’estiu, ja que “no hi ha apostat mai” i perquè sovint són deficitàries.

De totes maneres, ha destacat el fet que “a poc a poc” s’ha anat aconseguint que es facin més activitats, de fet, ha manifestat “que s’ha passat de zero a alguna cosa”, tot i que ha reconegut que els agradaria que es fessin més propostes. Ha reconegut, però, que sent Saetde una empresa amb majoria privada és complicat que realment aposti per activitats que puguin ser deficitàries o que no donin els resultats esperats, ja que si fos totalment pública potser es faria confiant que es poguessin recuperar els diners d’una altra banda. Tot i així, ha recordat que al Pas de la Casa fa tres estius que s’obre el telecabina Els Pioners i que l’any passat es va fer una prova d’itineraris amb bicicletes elèctriques que no van tenir “l’èxit desitjat”.

Torres ha destacat, també, que el Pas de la Casa té, a més, “el problema dels turistes que visiten el poble”, ja que es tracta de persones que venen al matí, fan les compres i marxen. Així creu que cal continuar treballant en aquest sentit i especialment pel que fa al fet que a l’estiu hi ha “poquíssims hotels” oberts al poble, amb la qual cosa es fa “difícil compaginar el turista que es vol quedar amb l’oferta que tenim”.

Pel que fa al poble d’Encamp, ha recordat que el Funicamp, que és “un dels potencials importants a la parròquia” durant els estius i un “atractiu”, ha hagut de tancar quatre mesos per fer revisions tècniques, la qual cosa ha impedit, aquest any, l’obertura. Malgrat tot, ha remarcat l’afluència que s’està registrant a la carretera de les Pardines i que fa que fins i tot es plantegi ampliar l’aparcament que hi ha en aquesta zona, per poder donar cabuda a tots els vehicles. Per tant, Torres ha remarcat que “es van fent coses” per atreure turistes a l’estiu si bé ha remarcat que el país encara té feina a fer perquè aquesta afluència sigui similar a la de l’hivern.

Quant a com pot influir en aquesta millora de visitants el pla de dinamització comercial que el comú està enllestint, Torres ha manifestat que el que fa aquest estudi és detectar les mancances tant d’Encamp com del Pas i proposar mesures a curt, mitjà i llarg termini. Durant el mes d’agost s’ha donat temps a la comissió per fer les aportacions que cregui escaients per, de cara a mitjans o finals de setembre, fer l’aprovació definitiva i poder tirar endavant ja accions. De fet, ha recordat que algunes de les propostes recollides venen del mateix sector i que, per tant, hotelers i apartaments turístics del Pas han fet les seves aportacions. D’aquesta manera, el que es vol, ha dit, és “anar cohesionant, ajuntant sinergies” per aconseguir un “resultat positiu”.

Pel que fa als treballs per a la descontaminació d’hidrocarburs a la zona de l’església del Pas de la Casa, ha manifestat que al setembre es començaran els sondatges, ja que s’ha preferit no fer els treballs en ple mes d’agost, amb tots els turistes al poble. Ha recordat que “mentre vagi sortint” hidrocarbur s’hauran de fer extraccions i que, per tant, és difícil saber quan estaran acabats els treballs que podrien allargar-se entre un i tres anys.

A l’últim, la cònsol menor, Esther París, ha destacat que les transferències pendents del 2017 que els deu el Govern i que esperen rebre el tercer trimestre de l’any es destinaran a finançar obres que es troben en curs a la parròquia, com per exemple, una nova fase de l’itinerari cultural de les Bons o les obres al Pas de la Casa. D’aquesta manera, ha destacat que ara queda ja una darrera fase d'aquest circuit cultural que pot estar construïda en un any i mig i que la part de les Bons estarà finalitzada al mes de setembre. Encamp percebrà un milió de l’executiu.