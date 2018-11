La festa major d’Encamp ha viscut aquest migdia dos dels principals actes, coincidint amb la diada de Sant Roc: la missa a l’església de Santa Eulàlia per celebrar el patró i l’homenatge als padrins més grans. En aquesta ocasió, els homenatjats han estat Josep Ruiz, de 86 anys, i Maria Rubio, de 88, que han rebut la visita dels membres de la comissió de festes i de les autoritats, encapçalades pels cònsols.

La missa en honor de Sant Roc ha tingut, com a principals protagonistes, els joves de la comissió de festes, tal com ha remarcat la cònsol menor, Esther París. En sortir de Santa Eulàlia, els membres de la comissió de festes i les autoritats s’han desplaçat fins a la plaça dels Arínsols, on els esperaven Ruiz i la seva família. Allà el padrí ha rebut una placa en record d’aquest homenatge que cada any es fa als padrins més grans de la parròquia. Ruiz ha recordat com amb set anys escoltava Ràdio Andorra i com el país se li va quedar gravat en el record fins que l’any 1971, quan encara no havia fet 40 anys, va decidir venir a viure-hi. Des de llavors ha viscut a Encamp. “Aquí està la meva vida, tinc les persones que m’estimo i crec que hi ha moltes més que m’estimen a mi”, ha remarcat, destacant que hi ha molta gent que el saluda pel carrer i que no sempre recorda.

Tot seguit, la comitiva s’ha desplaçat fins al domicili de Maria Rubio, on hi viu des que fa 50 anys que va arribar al país. Durant aquests anys, ha regentat dos bars a la parròquia i ha recordat com eren aquells temps en què gairebé obrien el negoci 24 hores seguides. “Es treballava més que ara”, ha manifestat. Ha destacat que li agrada “molt la parròquia, la gent”; de fet, ha remarcat que li “agrada tot” d’Encamp i únicament ha lamentat que no sempre hi hagi activitat al poble. De fet, enmig de somriures, ha destacat que aquest dimarts va estar a la Massana i que allà va veure molta gent.

Qüestionat sobre aquest darrer fet palesat per Rubio, el cònsol major, Jordi Torres, ha recordat que la festa major s’està concentrant entre la plaça dels Arínsols, on hi ha les activitats per als més petits, i el Prat Gran, i ha manifestat que fora d’aquests dos punts pot semblar que no hi ha gent però ha puntualitzat que hi ha hagut “força participació”. De fet, s'ha mostrat satisfet de l'afluència i de com està anant la festa major, que aquest dijous es clourà amb els focs d’artifici.