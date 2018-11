Per la necessitat d'actualitzar i centralitzar els diferents programes de seguretat del centre penitenciari de la Comella, tant el de detecció d'incendis com el sistema d'intrusió, el Govern ha convocat un concurs públic per al subministrament i la instal·lació d'aquest equipament. I és que l'evolució contínua i el creixement dels espais del centre així ho requereixen.

D'una banda, cal instal·lar quatre monitors de 32 polsades, 3 càmeres 'minidomo', una desena de fons d'alimentació, un mòdul d'ampliació de telemetria, una quinzena de cilindres de protecció de claus i un arc de metalls, tot nou, per tal de substituir els que hi ha actualment.

D'altra banda, i per ampliar els mecanismes de seguretat que reforcin la vigilància perimetral i les diferents sales on es fan els treballs i formacions amb les persones privades de llibertat, el concurs també inclou la instal·lació d'una càmera tèrmica, quatre càmeres IP 'minidomo' amb gravador i un sistema de control d'accés. Per tal de dur a terme aquestes tasques, ja hi ha un augment de personal extern.