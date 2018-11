La tecnologia 'contactless' (sense contacte) als caixers arriba per primer cop al Principat d’Andorra, gràcies a l’aposta per la innovació i la seguretat de Vall Banc. L’entitat ha decidit aplicar el canvi en els seus dispositius de caixers de forma progressiva i ja va iniciar el procés el divendres, 20 de juliol, amb els caixers de la plaça Rebés d’Andorra la Vella i l’avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià. La resta de caixers, ubicats al carrer de la Unió d’Escaldes-Engordany, la Massana i el Pas de la Casa, s’activaran durant l’estiu i es finalitzarà amb els dispositius del nou edifici de l’avinguda Carlemany.

Les targetes porten incorporat un microcircuit que pot ser llegit a distància per un lector sense que hi hagi contacte entre aquest i la targeta. Aquestes targetes sense contacte funcionen gràcies a la tecnologia de comunicació de camp proper. Coneguda per la seva sigla anglesa NFC ('near field communication') permet l’intercanvi de petites quantitats de dades gràcies a la generació d’un camp magnètic dèbil entre dispositius situats molt a prop els uns dels altres (o entre un dispositiu i una targeta sense contacte). Fins ara ho hem vist sobretot amb targetes, però els pagaments sense contacte es poden fer amb altres dispositius, com ara amb braçalets o directament amb el mòbil.

El 'contactless' dels caixers automàtics ofereix innovació, seguretat, un servei òptim i un avantatge clau per als clients amb targetes de Vall Banc amb aquesta tecnologia incorporada. El 'contactless' resol la possible eliminació de certes amenaces de seguretat de l’antiga generació de caixers automàtics, com ara el robatori i clonatge de targetes així com la intercepció de dades bancàries. El 'contactless' també aporta més comoditat i rapidesa a l’hora d’usar els caixers. Aquesta renovació s’emmarca en l’aposta estratègica de l’entitat per la seguretat, la modernització i l’eficàcia del servei al client.