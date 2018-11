Després de diverses edicions amb una participació baixa, el Ral·li Sorpresa de la festa major d'Encamp ha recuperat força i ha sumat una desena d'equips en la gimcana que recórrer el poble i viu el desenllaç al parc del Prat Gran de la parròquia. Aquest acte de festa major fa anys se celebrava a la carretera dels Cortals i es feia en format carrera de cotxes, però amb els anys ha anat derivant amb el seguit de proves que es disputen enguany.

“Potser hi ha més participació perquè la temàtica escollida aquesta edició és 'Humor Amarillo', que atreu molta gent, la veritat és que estem molt contents amb la resposta dels joves del poble”, assegura Raul, membre de la comissió de festes i organitzador del ral·li. Els equips han d'estar formats per cinc persones, i malgrat que no hi ha edat mínima per participar, els menors d'edat que concursin, ho faran amb aigua en les proves que contenen alcohol.

La primera part de la gimcana consistia a aconseguir els productes d'una llista de la compra poc ortodoxa. En un temps límit s'havia de portar al Prat Gran una radiografia, un cromo de David Villa, una matrícula i una roda de cotxe, un quilogram de cafè o farina o un calendari de l'any 1990, entre altres articles. La segona part estava formada per un seguit de proves, com la del toro mecànic, un inflable amb una barra que s'havia de saltar o una cursa pel riu.

El repunt en la participació és degut al fet que els equips que cada any competeixen, han repetit, però sobretot al gran nombre de joves que ho fan per primer any. Un d'ells és David Rojo, encampadà de 24 anys a qui sempre li coincidien les vacances amb la festa major. “De moment, el millor que he vist és que hi ha molt bon ambient, ens coneixem tots i volem passar-nos-ho bé i riure”, explica Rojo.

Una altra novella és l'Anna Babot, de 25 anys i que malgrat que fa anys que participa en el Ral·li Sorpresa com a espectadora, enguany és el primer cop que hi participa. “Les últimes edicions hi havia menys equips i com la colla que ho organitza s'hi esforça molt, he decidit concursar i la veritat és que és molt divertit”, destaca Babot.

La majoria dels equips estaven formats per joves de la parròquia, però la gimcana encampadana també atreu equips d'altres parròquies, com el de Canillo. “Malgrat la sana enemistat entre Encamp i la nostra parròquia, ho munten molt bé i cada any hi tenim representació”, reconeix Anna Torres, qui s'ha sumat a l'equip canillenc per primer cop.

La nota més distant l'ha posada una família d'Oliva, de la Safor valenciana, qui no ha volgut perdre l'ocasió de participar en el ral·li. Aquesta família fa catorze anys que fan una part de les seves vacances estiuenques al Principat i ja havien concursat en la gimcana. “Ens agrada molt Encamp, les rutes de muntanya que surten d'aquí i a més ja coneixíem el Ral·li Sorpresa, i hi participem amb els nostres fills”, explica, Maite, de 45 anys i la mare de la família. Al seu costat, Maria Castaño, filla gran de 12 anys, assegura que “la prova més divertida és la què consta de llançar una pilota a un botó, perquè si l'encertes, provoques que qui estigui assegut al trampolí sobre la piscina hi caigui i es mulli”.

El Ral·li Sorpresa més participatiu dels últims anys acabarà al vespre, moment en què començarà la ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella a la pl. dels Arínsols, seguit del repic de campanes a l'Església de Santa Eulàlia, la xaranga Drum Beat i el sopar del Jovent, per acabar amb el ball de nit.