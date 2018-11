Com marca la tradició, més d'un centenar de persones, majoritàriament d'Ordino, han acudit a la benedicció del bestiar que se celebra any rere any a la Rabassa de la vall de Rialp. Allà, el mossèn allunya la cabana ramadera de malalties i altres afeccions i l'acte serveix per escenificar el canvi de vall de les pastures d'estiu.

Els aproximadament tres-cents caps de bestiar han abandonat les cotes més altes per quedar-se uns dies a les pastures més baixes, abans d'arribar de nou a Sorteny. “Es fa el recorregut invers que a principi de temporada, i posteriorment s'empalma amb la fira”, explica Marc Pons, conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat del comú d'Ordino. El conseller assegura que en els últims anys a la parròquia el sector s'ha estabilitzat i que la cabana es manté malgrat que el nombre d'explotacions fluctuï.

Landry Riba, director d'Agricultura del Govern d'Andorra, ha assegurat en el mateix sentit que el sector ramader al país segueix una tendència d'estabilitat. Riba ha volgut destacar el control que es fa de la cabana bovina que, al contrari de l'ovina que es compta per ramats, s'identifica individualment. “Al departament d'Agricultura tenim coneixement en temps real dels naixements i morts dels animals i quan la cabana acaba de pasturar, fem un sanejament ramader, amb presa de sang i un segon control”, ha explicat el director d'Agricultura.

També ha confirmat que la cabana bovina del Principat sempre fluctua al voltant de les 1.400 mares de cria, uns 900 vedells i una seixantena de toros. “La majoria d'aquests animals estan integrats al projecte de carn d'Andorra, que té diverses línies comercials i es divideixen entre les vedelles joves d'indicació geogràfica protegida, les de qualitat controlada i els animals adults, que entren com a bous”, ja puntualitzat Riba.

Aparcament de pagament

Per la seva banda, Josep Àngel Mortés, cònsol major d'Ordino, ha explicat que la prova pilot de l'aparcament de pagament de Sorteny està donant els resultats esperats. “L'objectiu era evitar la massificació en aquest espai de pàrquing i s'ha aconseguit gràcies a l'autobús que recull els visitants a l'aparcament del Serrat”, ha destacat Mortés.

Aquest estiu s'ha implementat la mesura de fer pagar a tots els vehicles que arribin més tard de les nou del matí a Sorteny i s'ha habilitat un espai al Serrat. “Anteriorment, en dies de molta afluència de gent, els vehicles s'aparcaven als dos costats de la carretera i es formaven embussos que són els que volem evitar”, ha afegit el cònsol major.

La prova pilot finalitzarà aquest estiu i des del consistori es duran a terme els estudis pertinents per valorar els encerts i les mancances de la mesura presa. Malgrat això, i a falta de dades, Mortés té clar que una de les millores serà canviar l'autobús dièsel utilitzat enguany per un d'elèctric.