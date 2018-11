Des d’aquest dimarts 14 d'agost i fins l'11 de setembre, Naturlàndia amplia la seva oferta d’activitat i, d'aquesta manera, el Tobotronc obrirà també entre dos quarts de vuit i dos quarts de deu del vespre. El funcionament i les freqüències seran les mateixes que durant l’horari diürn amb una darrera pujada, en aquesta nova franja, a les nou del vespre.

La nova proposta contempla també el servei de restaurant a la cota 1.600, que romandrà obert al públic entre les set de la tarda i dos quarts d'onze de la nit. De fet, amb l’adquisició de l’entrada per gaudir de l’atracció en aquesta nova franja horària, també s’hi inclou un menú de coca salada amb beguda.

Les entrades ja estan disponibles a les taquilles, al web i als diferents punts de venda d'entrades al parc. Amb la compra anticipada en qualsevol dels punts de la xarxa de venda (tant via web, com en els punts de venda situats a illa Carlemany o l'oficina de Naturlàndia a Sant Julià de Lòria) a banda de beneficiar-se d'un descompte (de 2 euros per a majors de 14 anys), l'accés tant al parc com a l'atracció és directe i els usuaris es poden estalviar les cues de taquilles, tal com informen des del parc d'aventures.

Des de Naturlàndia recorden, però, que en aquest horari d'obertura del Tobotronc no serà vàlida l’entrada única del dia. Tampoc tindran accés els usuaris amb el carnet 'Emocions plata'. Finalment, també informen que en cas de mal temps amb pluja, l'activitat romandrà tancada.