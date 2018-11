La Cambra de Comerç ha aplegat 130 comerciants en els seus 'retail tours' que han fet escala a ciutats com Londres o Nova York. Un 'retail tour' és un viatge experiencial per conèixer les noves estratègies que s’estan desenvolupant en el sector del 'retail' a les principals ciutats que marquen tendència. La propera activitat de la Cambra es farà del 14 al 19 de novembre a Nova York. Acompanyats per Stella Canturri i Maria Segarra, els participants detectaran nous conceptes i estratègies comercials que contribuiran a innovar, consolidar i internacionalitzar el seu model de negoci.

La ciutat de Nova York és un referent internacional de primer ordre, que es caracteritza per oferir una intensa experiència en l’acte de compra i que permet extreure reflexions importants a l’hora de modernitzar els negocis. És especialment interessant per la convivència de nous centres comercials amb la tradició de grans magatzems especialitzats, adreçats a una clientela diferenciada. De Nova York destaca per sobre tot la posada en escena de les botigues insígnia de les grans marques i la incidència de la moda en sectors com el parament de la llar o l’esport. Les visites dels comerciants andorrans es centraran en barris com Manhattan i Brooklyn.

L'activitat va adreçada a empreses i entitats implicades en la potenciació d’Andorra com a destinació de compres. La importació i la implantació d'un nou coneixement pot contribuir a innovar i consolidar els models de negoci. Precisament, a les darreres enquestes de conjuntura (maig 2018) es mostrava un creixement de tots els sectors menys el del comerç minorista, que afectat per l'atonia del consum ha tingut una caiguda de la facturació del 0,8% de mitjana.