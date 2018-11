La plaça de Sant Miquel d'Encamp recuperarà en part la fisonomia de principis dels anys seixanta. El comú de la parròquia i la propietat uneixen esforços per pintar la façana i recuperar la imatge històrica que presentava abans de tirar a terra la construcció original. L'encarregada de dur-ho a terme és l'artista andorrana Samantha Bosque, qui ja té experiència en altres murals d'aquesta envergadura arreu del país.

“La intenció d'aquest mural, més enllà de l'embelliment de la plaça, és recuperar una part de la història de la parròquia i poder-la admirar com era abans”, explica Bosque. Un cop acabada l'obra d'art, es determinarà un punt exacte des del qual es podrà admirar la plaça tal com era abans, amb la Casa Viliella original i les muntanyes de fons.

“La imatge serà en blanc i negre perquè es tracta d'un arxiu històric i la reproduirem tal com l'hem trobada”, assegura l'artista que va començar a treballar-hi el dilluns 6 d'agost i espera acabar el mural a mitjans de setembre. “Aquesta setmana he marcat i quadriculat i ara començo a pintar, però la climatologia a Andorra marca molt el ritme de feina i les tempestes i la pluja determinen quan puc treballar i quan no”, admet Bosque.

Per pintar tot el mural, que fa uns 400 metres quadrats, es necessitaran més de 100 litres de pintura. Els pintors que van treballar en la capa base en van utilitzar uns 45 i l'artista andorrana en gastarà més de 60. “Aquesta façana fa 21 metres d'altura, és el més alt que he pintat mai, però cada cop em trobo millor treballant a l'aire lliure, envoltada de muntanyes i naturalesa”, assegura Bosque.

Per la seva part, la cònsol menor del comú d'Encamp, Esther París, explica que “Casa Viliella era una casa més del poble, però que reflecteix molt bé com eren les cases llavors i el paisatge de la parròquia a principis del segle XX”. Segons la cònsol menor, l'objectiu és recuperar l'eix viari d'aquella època i servirà per embellir una plaça emblemàtica que acull actes tradicionals com el mercat cada dissabte, la castanyada o les escudellades populars.

El pressupost és d'uns 15.000 euros, dels quals el consistori se'n fa càrrec de 12.000 i la propietat de la resta, que inclou la mà d'obra i els materials que s'han utilitzat per preparar la façana perquè l'artista pugui treballar.