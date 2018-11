La policia va detenir a Andorra la Vella un home i una dona no residents de 55 i 56 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit privat. Es van requerir els serveis dels agents en un hotel de la capital, ja que els detinguts estaven causant soroll en una de les habitacions. De fet, la policia va poder apreciar que es tractava d'una agressió mútua de parella. A més, el cos d'ordre va detenir també a Andorra la Vella un home no resident de 50 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública i contra l'honor. Es van requerir els serveis dels agents per part del personal d'un hotel de la capital, ja que el client estava causant un fort aldarull a la recepció de l'establiment. En el moment de ser controlat per la policia, va tenir una actitud desafiant, grollera i injuriosa envers els agents.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 12 persones durant aquesta darrera setmana (del 6 al 12 d'agost). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (4) i altres delictes (8).

En l'àmbit de la llar, la policia va detenir a Sant Julià de Lòria una dona i un home residents de 31 i 41 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic i, a més, a l'home se l'acusa d'un delicte contra l'administració de justícia. Els agents es desplacen al lloc dels fets per una agressió mútua de parella, tot i que l'home tenia una ordenança penal de prohibició d'entrar en contacte amb la dona. D'altra banda, la policia va detenir a Andorra la Vella un home resident de 31 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic per una desavinença de dues persones que havien estat parella, i on la víctima va ser empentada i esgarrapada (ferida lleu en una mà) pel detingut.

A més, la policia va detenir dos homes no residents, de 36 i 40 anys, respectivament, ocupants del mateix vehicle. El primer perquè va cometre una infracció al codi de la circulació perquè conduïa amb una taxa de 1,86 g/l. El segon, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública i contra l'honor, ja que va presentar una actitud arrogant i injuriosa enversa els agents, i també va desobeir reiteradament les seves ordres.

Destaca també una darrera detenció, la d'un home no resident de 51 anys, que va ser detingut per cometre una infracció del codi de la circulació, ja que circulava amb una taxa d'1,59 g/l. A més, se li van imputar els presumptes delictes contra la funció publica, contra l'honor i contra la seguretat en el tràfic jurídic. Des del primer moment, el detingut va presentar una actitud grollera i desafiant envers els agents, a qui va proferir injúries i, a més, es va identificar amb una identitat falsa.