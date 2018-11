En el marc de les reunions per decidir el futur del pas d’autobusos per l’avinguda Meritxell, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, s’ha reunit aquest dilluns al matí amb el gerent de la companyia La Hispano-Andorrana, Jordi Troguet, al qual ha comunicat, com ho va fer la setmana passada als representants de la Cooperativa Interurbana, que de moment els autobusos continuaran passant pel carrer Prat de la Creu. Troguet ha traslladat a Marsol la petició que sigui quina sigui la decisió final, les línies siguin sempre les mateixes per no confondre els usuaris.

D’aquesta manera, Troguet ha admès que estan d’acord que “s’ha de reduir” el pas dels autobusos per l’avinguda Meritxell però que dins el pla de transport que es defineixi aquestes vies per on passin els busos “no es tanquin” i, per tant, s'hagin de fer canvis. Troguet ha afegit que si la voluntat ha de ser la de connectar totes les línies d’autobusos amb l’estació nacional el més “lògic” és que aquests vehicles passin per Prat de la Creu i que la ruta es mantingui sempre igual.

Quant a l’avinguda Meritxell, el gerent de La Hispano Andorrana destaca que cada hora poden arribar a passar entre “40 i 50 autobusos i això és molt bèstia”, per la qual cosa creu que a poc a poc s’ha d’anar regulant. Recorda, però, que per accedir al Sant Ermengol l’única via d’accés ha de ser per l’avinguda Meritxell. També destaca que si finalment els autobusos no passen per Meritxell la gent s’hi acabarà acostumant, de la mateixa manera que va passar quan circulaven per davant de l’Escale o de l’illa Carlemany.

Després de reunir-se amb els responsables de les companyies que fan les línies regulars de transports de viatgers, Marsol contactarà també amb el Govern i està a l’espera de l’estudi de mobilitat de la vall central per prendre una decisió sobre l’establiment definitiu de les línies de transport, en especial a les avingudes Meritxell i Príncep Benlloch. Des del comú d’Andorra la Vella destaquen que “la vocació és que els autobusos que transitin en el futur pel centre de la capital siguin cada cop menys voluminosos i contaminants, si bé és cert que caldrà analitzar si això ho permeten les necessitats del servei de transport públic de viatgers”.