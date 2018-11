El BC MoraBanc Andorra i l’Élan Béarnais Pau Orthez jugaran el 6 de setembre el primer trofeu de bàsquet 40 anys d’Escaldes-Engordany. Es tractarà d’un partit que servirà per commemorar el quarantè aniversari de la parròquia i que serà el primer partit a casa del MoraBanc en el marc de la pretemporada. El partit es disputarà a les 20 hores al pavelló del Prat Gran i serà d’entrada lliure. El podran veure unes 800 persones.

La cònsol major, Trini Marín, ha destacat que “la parròquia va ser pionera” quan el Festina va pujar a l’ACB i ha remarcat el compromís de la corporació per l’esport en general i el bàsquet en particular. El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha recordat, de la seva part, que el club originàriament era el BC Escaldes així que la parròquia “ens ha vist néixer” tot i que fins i tot són “més vells” que la pròpia parròquia. Aixàs ha destacat que aquest partit serà un “luxe” i servirà per donar el tret de sortida a la nova temporada a casa. L’equip haurà disputat, prèviament, un partit contra el Baxi Manresa a Sant Julià de Vilatorta i el trofeu d’Escaldes serà el segon partit. El tercer serà el de la lliga catalana contra el Divina Seguros Joventut i si passessin a la final l’haurien de disputar el 9 de setembre. El 20 de setembre tenen previst un altre partit a Alguaire que en principi serà contra el Tecnyconta Saragossa, tot i que encara s’ha d’acabar de confirmar, segons Aixàs.

Aquest dilluns el club comença la pretemporada amb les revisions mèdiques i amb l’objectiu d’estar “en condicions de disputar” les diferents competicions en les que sigui present. “Volem competir al màxim nivell i fer-ho el millor possible”, ha destacat Aixàs. Quant a les noves incorporacions, començant per l’entrenador, Ibon Navarro, el president del club ha destacat que el d’aquest any és “un equip ben armat” i que ara com ara l’única qüestió que queda per resoldre és la sortida de Beqa Burjanadze. Quant a la captació de nous socis, ha destacat que espera que al setembre s’animi, tot i que hi ha hagut un degoteig constant al llarg de l’estiu.