La melodia de la guitarra clàssica ha omplert aquest diumenge l’església de Sant Climent de Pal de la mà del músic David Font, que ha actuat davant una vintena de persones. Un viatge auditiu amb músiques conegudes, però també amb altres que no tenen tanta fama i que descriuen la interculturalitat i la mescla de tradicions dels pobles europeus.

El guitarrista ha preparat un repertori exclusiu per al concert, amb motiu de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. Un repàs per la música de les cultures europees per, com explica Font, “intentar parlar, a nivell de cultura, com s'ha anat desenvolupant Europa al llarg dels anys”. En les cançons escollides per al concert a l'església de Sant Climent ha inclòs peces populars com Frère Jacques o Moltes Felicitats.

“En un edifici així es nota molt quan està buida i quan està plena” afirma el guitarrista, que no és la primera vegada que actua a l'església romànica de Pal. “Té una ressonància de per si molt maca i normalment quan estan buides sonen més i quan s'omplen es nota el caliu de la gent que tapa una mica el so”. El guitarrista tornarà a actuar aquest diumenge a l'església de Sant Andreu d'Arinsal a les 8 del vespre.

L'actuació de David Font forma part del cicle ONCA Bàsic, un conjunt d'actuacions en un format reduït i que han obert les portes d'algunes de les esglésies romàniques de la Massana. Les seves dues actuacions, junt amb la dels músics Jordi Claret i Landry Riba el passat 5 d'agost a Sant Cristòfol d'Anyós, s'emmarquen en els actes de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, impulsat per la Unió Europea i en col·laboració amb el Govern d'Andorra.

Les properes actuacions del cicle ONCA Bàsic seran a l’església de Sant Romà de les Bons, el proper 6 de setembre amb Rythmic Trio, el 9 de setembre al Santuari Vell de Meritxell, amb el duet de violins Dolce Corda, i el 15 de setembre a l’era Gran de la Casa Rossell amb Kintet, aquest darrer en motiu de les Jornades Europees del Patrimoni.