El Doctor Pla era el propietari de l'Hostal Pla d'Engordany. No era pas doctor, perquè després d'estudiar un any a Barcelona va haver de tornar a Andorra per fer-se càrrec de l'hostal, però era conegut pels seus massatges terapèutics. Per a ell, les persones que feien nit al seu allotjament no eren turistes, sinó banyistes. El senyor Pla és un dels personatges de l'obra 'Turistes i banyistes' que durant aquesta setmana s'ha estat representant als carrers de la parròquia escaldenca.

“Tenim 25 actors amateurs que s'han volgut implicar en el projecte de manera voluntària i amb tota la passió del món” explica la codirectora artística de l'obra Irina Robles. El projecte, on participa gent de totes les edats, és una oportunitat de descobrir el teatre per aquelles persones que no ho havien provat mai, a la vegada que “es fa caliu i s'aconsegueix germanor”. Juntament amb els professors de l'Animal Escola de Teatre, les actrius i actors han preparat al llarg de dos mesos les dotze intervencions de l'espectacle, primer de manera individual i, durant les darreres setmanes in situ, en el recorregut establert.

“Ens va semblar una bona oportunitat per donar cabuda a la demanda dels actors del poble”, afirma Robles, que explica com els participants en el Pessebre Vivent “semblava que reclamaven, després de l'adrenalina d'haver estrenat, poder fer més espectacles durant l'any”. Comenta Robles que, pensant en la temàtica per a un espectacle fora de la temporada d'hivern, des de l'escola es van adonar que podien fer servir els diaris dels primers viatgers que van arribar a les Valls d'Andorra i “que van deixar constància de les seves històries, anècdotes, de la gent del país i dels seus costums”. Així, van ficcionar tot el material, provinent del fons del comú de la parròquia, convertint-lo en una obra de teatre.

Després de la primera setmana de passis, el comú d'Escaldes-Engordany fa un balanç “molt positiu” de l'espectacle, ja que, com explica la cap de Cultura Anna Garcia, “hem tingut molt bona acceptació per part del públic”. Des de la corporació havien programat 25 persones per sessió, és a dir, 150 en total “i les hem tingut amb escreix perquè hem vist que podíem ampliar els passis fins a 30 persones”.

Per als darreres actuacions de setembre, els dies 22 i 23, el departament de Cultura espera tornar a fer ple “vista la publicitat que tindrem arran de les primeres sessions d'agost”. Així mateix, compten amb poder programar-ne més, “però això ja quedarem perquè com són actors amateurs és una cosa que hem de programar amb temps”, ha comentat Garcia. El comú tampoc descarta programar altres espectacles perquè “sempre queden al calaix molts espectacles i moltes coses a fer”, però de moment consolidarà l'obra amb altres passis més endavant.