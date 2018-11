El president de Liberals d'Andorra i del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, posava en relleu aquesta setmana que els membres del Govern haurien d'actuar d'alguna manera davant certes informacions que estan sortint en mitjans digitals i que perjudiquen tant la seva imatge com la de la institució. Davant aquestes afirmacions el ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, ha destacat que el que no poden fer és “passar-se l'estona” desmentint tot el que va sortint en certs mitjans que, ha dit, publiquen informacions sense “contrastar ni aportar cap prova”. El que sí que ha destacat és que valoraran aquestes notícies, i que “si realment s'han passat alguns límits que no són acceptables, es prendran mesures”. Ha insistit, però, en què l'acció del Govern no pot estar al voltant “d'un digital”. Quant a la notícia publicada que afirmava que ell mateix seria el futur director general del casino de Jocs SA s'ha limitat a afirmar que és “absolutament falsa”.

Cinca ha manifestat que davant el fet que vagin sortint, cada cert temps, informacions sobre els membres de l'executiu que “no són certes” es troben davant “el dilema” de què fer, ja que ha remarcat que no es poden “passar la vida” desmentint aquestes informacions. Trobar el “límit”, ha dit “és complicat”, ja que ha reconegut que “a ningú li agrada que menteixin” però ha insistit en el fet que l'acció del Govern no pot estar focalitzada en anar desmentint tot el que “puguin dir”, sempre i quan, però, “no es traspassin certes fronteres o línies” davant les quals considera que cal actuar.

Ha lamentat que Gallardo no “tingui una visió més oberta”, ja que ha afegit que si aspira a governar “entendrà” que “no pots estar pendent tot el dia a què una persona particular es dediqui a anar desacreditant”, perquè el que s'ha de fer és, ha assegurat, és “avançar en el projecte polític i “estar molt convençut del que fas”.