Un total de 23 persones s'han format en els dos tallers de disseny de plans d'igualtat de gènere a les empreses que va organitzar la Cambra de Comerç durant l'any passat. El proper tindrà lloc el 25 d'octubre i va dirigit a empresaris, responsables de recursos humans i tots aquells professionals que estiguin interessats en promoure la igualtat de gènere a l'empresa. El taller és gratuït i compta amb la col·laboració tècnica d'Eulàlia Sánchez, assessora del departament d'Ocupació i Treball, i Mireia Porras, cap de l'àrea de Polítiques d'Igualtat del Govern. En el taller també es donarà a conèixer la segona convocatòria del guardó 'Olympe de Gouges'. En la primera edició els premiats van ser Andorra Telecom i Inlingua.

Inlingua va ser premiada, com a empresa mitjana, per adoptar mesures com la creació d’una comissió d’igualtat permanent, dur a terme enquestes periòdiques entre la plantilla, establir un procediment de denúncia d’assetjament sexual, aplicar mesures de sensibilització i implementar la perspectiva de gènere de manera transversal en la seva activitat comercial. Andorra Telecom, per la seva banda, va rebre el guardó de la categoria de gran empresa pel seu compromís amb una comunicació no sexista i per la sensibilització i la formació en matèria d’igualtat. També per dur a terme un estudi acurat dels llocs de treball amb una política retributiva lliure d’estereotips de gènere, establir programes de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i aprovar un protocol de prevenció de l’assetjament sexual.

Aquest projecte pretén incentivar, com a mesura positiva, la cultura de la igualtat en l'àmbit laboral a través de l'elaboració de plans d'igualtat. El termini per a presentar les candidatures acaba el proper dia 31. N'hi haurà un segon, fins el 31 de desembre, per presentar els plans d'igualtat. Les inscripcions s'han de fer a través de l'adreça electrònica olympedegouges@govern.ad o bé mitjançant el Servei de Tràmits.