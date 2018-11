Finalment, el concert de la Sandyriverdixie s'ha hagut de traslladar al vestíbul de la Casa Comuna d'Encamp. El mal temps d'aquest dijous ha impedit que la banda de jazz de Riudarenes (Girona) actués a la plaça del Tremat de la parròquia encampadana, tal com estava previst inicialment. La pluja, però, no ha espantat la gent, que s'ha acostat igualment fins al lloc alternatiu per gaudir d'una vetllada on el principal protagonista ha estat el jazz. Hi han assistit una vintena de persones.

El grup està format per sis músics que porten amb ells una trompeta, un trombó, un saxofon, un banjo, una tuba i la percussió. Fa més de deu anys que toquen junts i, malgrat que el seu repertori és molt transversal, amb una música festiva que acostuma a agradar a tots els públics, l'estil que més els caracteritza és el 'dixiland', el del jazz tradicional, el propi de Nova Orleans de la dècada dels anys vint del segle passat.

Un dels integrants de Sandyriverdixie, Fèlix de Blas, ha explicat en declaracions a l'ANA que, de vegades, la formació es transforma en una banda i actua en cercaviles al carrer. No és el cas d'aquest dijous al vespre al Principat, on el públic ha pogut escoltar alguns temes ben coneguts del swing, el blues i el jazz, com ara 'When you're smiling', 'I can't believe you're in love with me' o 'If dreams come true'. Els catalans han aconseguit una bona interacció per part del públic que s'ha acostat a escoltar-los.

L'actuació de la Sandyriverdixie s'ha emmarcat en el festival Encamp en clau de llum, que se celebra durant els mesos de juliol i agost. La voluntat del comú, programant actuacions en llocs diversos, és donar a conèixer alguns dels racons més amagats de la parròquia encampadana. La pròxima proposta serà el dimecres, 22 d'agost, a l'església de Sant Pere del Pas de la Casa, que acollirà l'espectacle de White Heaven Vocal Grup, una formació integrada per tres homes i tres dones que canten a cappella música gospel, pop, swing, bossa-nova, samba i jazz, entre d'altres.