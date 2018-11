El trànsit a les vies andorranes pot arribar a ser un calvari, però cada cop sorgeixen noves iniciatives per ajudar a gestionar-lo millor i evitar les cues i embussos. És el cas del comptador de vehicles, una línia d'investigació de l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA).

“Les càmeres no enregistren, capten la imatge a temps real per fer el comptatge dels vehicles”, remarca el director de l’OBSA, Marc Pons. La línia d’investigació té per objectiu ajudar a gestionar la circulació, identificant els vehicles i el comportament del trànsit en determinades hores. “De moment només compten vehicles, però s’està treballant perquè puguin reconèixer camions o motocicletes”, ha afirmat Pons.

Segons el director de l'OBSA, “fa uns mesos vam fer una prova pilot amb dotze càmeres”, que complementaven les càmeres de l'Agència de Mobilitat. Actualment, l'OBSA està analitzant les dades que van recollir els dispositius per poder aplicar-hi millores. Els investigadors esperen tornar a col·locar-les a la via abans de finals d'any. “Com que Mobilitat ja té controlades les carreteres generals, mirarem de posar les càmeres en vies interurbanes com Prat de la Creu o els entorns de Vivand”, explica Pons.

Els treballs de l'OBSA són una part de les investigacions d’Actuatech, la fundació que fomenta la innovació al Principat i que col·labora amb el departament Changing Places del Massachussetts Institute of Technology (MIT). “El projecte més gran es presentarà de cara al setembre”, ha anunciat Pons, amb el qual donaran a conèixer un conjunt de mesures per millorar la mobilitat.