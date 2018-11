Vallnord-Ordino Arcalís ha estrenat aquest estiu una nova activitat: canoes canadenques, caiac i 'paddle sup', a l’estany natural de Més Amunt, al circ glacial de Tristaina, que està tenint molt bona acollida, tal com assenyalen des de l'estació. L'activitat va començar a mitjans de juliol, perquè la neu que cobria el llac va impossibilitar fer-ho abans. Les persones que han provat aquesta proposta, segons assenyalen des d'Ordino Arcalís, la consideren molt satisfactòria.

Així, la guia de les activitats, Lluna Martí, reconeix que la gent no s'espera que sigui una experiència tan gratificant. Es tracta d'una prova pilot que s'ha fet per primer cop aquest any.

Des d'Ordino Arcalís posen en relleu que a l'accessibilitat de Tristaina, que fa que molts turistes facin aquesta ruta a l'estiu, hi cal afegir ara el fet de poder practicar caiac, canoa o 'paddle sup', connectant amb la natura i fent esport al mateix temps. Així, Martí explica que molta gent ha fet l'activitat al mar o en un pantà, per exemple, però que les sensacions que transmet la muntanya, i sobretot el fet de ser un llac natural, “són supremes”. El contacte amb la natura de manera tan “directa i intensa” és el que més valoren els practicants.

L'experiència consisteix en un viatge en qualsevol de les embarcacions: canoa, caiac o 'paddle'. “Les famílies prefereixen la canoa, ja que si van amb nens, prima la seguretat, i és gairebé impossible bolcar'', explica Martí. Els més atrevits trien el 'paddle sup', que és una planxa inflable que flota i on l'usuari va dempeus remant.

La majoria de gent, assenyalen des de l'estació, descobreix l'activitat un cop arriba al llac, però no obstant això, cada vegada més hi ha qui puja expressament a fer l'activitat que ha vist anunciada a l’estació, a les xarxes socials, i també es registren força reserves en línia.

Pel que fa a la seguretat del medi natural, el comú d'Ordino i el ministeri de Medi Ambient han validat l'activitat, després de revisar la proposta i treballar-la conjuntament, per evitar qualsevol risc i impacte sobre el medi natural. El màxim permès són deu embarcacions, i s'ha adequat un punt d'amarratge de les canoes on hi ha cap impacte a l'hàbitat.