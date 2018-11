L'actriu Montse Guallar formarà part del repartiment d’'Alba, el jardí de les delícies', espectacle que produeix Atrium, l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), el Teatre Nacional de Catalunya i Temporada Alta. L’obra va començar els assajos la setmana del 25 de juny. Actuaran per primera vegada el 16 de novembre a Girona, per segona del 3 al 23 de desembre al Teatre Nacional de Catalunya i, per últim, al gener o al febrer del 2019 a Andorra, en una data encara per determinar. Guallar completa un repartiment del que ja formaven part Lluís Marco i l’escaldenca Claudia Riera. L’actriu Carme Elías, que estava previst que completés el trio protagonista, finalment no en podrà formar part a causa de problemes d’agenda.

La veterana actriu és una de les més populars i estimades a Catalunya, gràcies a les nombroses obres de teatre que ha interpretat i, especialment, a les seves aparicions televisives, a telesèries de TV3 com 'Secrets de família' o 'El cor de la ciutat'. També ha estat la presentadora de diversos concursos televisius a la televisió catalana, com 'Amor a primera vista'. Va estudiar interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona, mim i pantomima amb Pawel Rouba, i “Commedia dell'Arte” a Venècia amb Carlo Boso. En els escenaris, l'actriu va debutar l'any 1979 amb l'obra 'El despertar de la primavera', de F. Wedekind, a les ordres del director Jordi Mesalles, a la qual van seguir un parell de treballs amb la companyia Dagoll Dagom: 'Antaviana' i 'Nit de Sant Joan'.

El seu treball en teatre és molt extens. A tall d'exemple, ha protagonitzat obres com 'El tango de Don Joan', 'El manuscrit d'Ali Bei', 'Ai carai', 'Somni d'una nit d'estiu', 'Història del soldat', 'Arsènic i puntes de coixí' o 'Després de l'assaig', entre moltes d’altres. A la gran pantalla, el seu debut va tenir lloc l'any 1990, quan el director Antoni Verdaguer li va donar un paper en la seva pel·lícula 'La teranyina'. A l'any següent va treballar amb Gonzalo Herralde a 'La febre d'or', i al 1993 amb Carles Balagué a 'Mal d'amors'. Altres dels títols de llargmetratges que consten en la seva filmografia són 'Palace', del grup Tricicle; 'Gràcies per la propina', del director Francesc Bellmunt, i 'El cor del guerrer', a les ordres de Daniel Monzón.