El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha admès que “podria ser que quedés per a la propera legislatura” l’execució de l’heliport nacional en funció de la data en què es convoquin les eleccions generals, però també ha insistit en el fet que des del ministeri “no es modifiquen els tempos de treball” i que estan duent a terme els diferents passos per plasmar aquesta infraestructura amb la idea que la legislatura s’esgotarà.

D’aquesta manera, Torres ha destacat que ja s’ha contactat una empresa francesa de les que treballa amb la direcció general de l’Aviació Civil (DGAC) gal·la que estaria disposada a fer l’informe per avaluar els primers estudis que avalen la ubicació a les Tresoles. Un cop s’ha trobat aquesta empresa (cal recordar que la direcció civil francesa va declinar dur a terme aquestes avaluacions), Torres considera que ja s’està en disposició de fer l’adjudicació, un pas que es podria concretar el mes de setembre. El titular d’Ordenament Territorial ha reiterat el compromís que van “agafar amb la plataforma veïnal” contrària a l’heliport a les Tresoles de fer aquest informe i ha afegit que una vegada estigui enllestit es passarà a la DGAC per a la seva validació.

Qüestionat sobre les paraules de la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, a RTVA, en què es manifestava a favor d’aparcar el projecte, Torres ha destacat que ell “no parlaria de deixar-lo aparcat” i ha insistit en què s’estan fent “tots els passos que calen” per poder tirar endavant aquesta infraestructura. Així, ha concretat que després de l’informe es farà “el següent pas” i ha recordat que l’equip multidisciplinari que hi està treballant ja té “feina avançada” a l’espera d’aquest estudi. Ha recordat, a més, que es disposa de les partides necessàries per executar l’heliport, tot i que ha reconegut que no sabia “si abans de finals d’any” tots aquests tràmits poden estar conclosos.

La demanda dels constructors



D’altra banda, quant a la demanda feta pels constructors per dotar el país d’un pla nacional d’infraestructures en edificació de la qual es feia ressò l’ANA aquest dimarts, Torres ha remarcat que aquest projecte és “més complex” que no pas el d’infraestructures viàries o verdes i ha descartat que es pugui materialitzar aquesta legislatura, tot i que ha manifestat entendre la demanda de “previsió” que demanen els constructors. Torres ha recordat que s’han impulsat els plans d’infraestructures viàries i verdes que requereixen “molta reserva d’espai” i que tant els plans d'urbanisme comunals com les lleis de competències i transferències preveuen la cessió d'espais per a projectes d'interès nacional.