El comú d’Andorra la Vella ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un llistat de més de 2.000 persones a les quals no ha pogut notificar personalment un seguit de sancions per infraccions al Codi de la circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat, que sumen més de 54.000 euros.

Aquestes infraccions han estat constatades pels agents de circulació i el comú procedeix a la publicació del llistat avisant que les persones que hi consten tenen un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació al BOPA, per fer l’abonament de la sanció comptant amb una reducció del 50%. Els sancionats poden optar, també, per fer al·legacions, per a la qual cosa disposen de deu dies hàbils. En cas de no fer-les hi haurà el termini d’un mes per fer el pagament de forma voluntària però sense reduccions. A partir d’aquest termini es començaran a imposar recàrrecs.

Andorra la Vella no és l’únic comú que aquest dimecres publica un avís al BOPA amb sancions de circulació. D’aquesta manera, Ordino publica un llistat, també per infraccions al Codi de la circulació o a les normes que regulen les zones d’estacionament, que consta de 145 persones a les quals se’ls reclama 3.800 euros en imports que oscil·len entre els 15 i els 60,1 euros. En aquest cas, com en el d'Andorra la Vella, fer el pagament dins els deu dies hàbils permet gaudir d’una bonificació del 50%.

D’altra banda, el comú d’Encamp publica quatre edictes per procedir a l’embargament de béns per valor de 9.000 euros a 56 persones a les quals se’ls reclama diversos impostos impagats o resolucions administratives.

A l’últim, també consta al BOPA dos edictes del comú de Canillo per a l’embargament de béns per valor de 1.000 euros a cinc persones arran de resolucions administratives relatives a diversos impostos del foc i lloc i taxes de propietat, de comerç i indústria, del servei d’enllumenat públic i del servei d’higiene pública.