La pretemporada de la secció d'handbol del FC Barcelona Lassa és ja una tradició a principis d'agost. El club fa deu anys que inicia la temporada a Encamp i utilitza els dies al Principat com a motor d'arrencada de l'any. La plantilla va arribar diumenge passat i s'hi estarà fins dijous. La gran preocupació de Xavier Pascual, l'entrenador de l'equip, era la temperatura que es trobarien a Andorra i si aquesta els permetria dur a terme les triples sessions d'entrenament que l''staff' tenia planificades.

El clima va suavitzar-se el mateix diumenge que van arribar i el primer dia ja van poder sortir a córrer sense patir per la calor. Per l'entrenador, aquesta setmana en terres andorranes és molt important per assentar les bases del que serà l'equip durant tota la temporada. “Veig la plantilla amb moltes ganes, han arribat tots molt desperts i, a més a més, el canvi de temps ens ha acompanyat i ens permetrà dur a terme tot el volum de treball que teníem previst”, ha explicat Pascual.

A la casa comuna de la parròquia encampadana els ha rebut la cònsol menor, Esther París, qui ha assegurat que “Encamp se sent orgullós de tenir-vos un any més aquí perquè ja formeu part del nostre estiu”. París ha volgut felicitar l'equip per la temporada passada i els ha desitjat sort per a la que està a punt de començar.

Xavier Pascual ha reiterat que iniciar la pretemporada a les instal·lacions de la parròquia ja forma part de la planificació de la secció des de fa deu anys, “ho tenim molt interioritzat i és un plaer per nosaltres perquè tothom ens tracta de meravella i ens fan sentir com si estiguéssim a casa”.

En aquest sentit, i donant continuïtat a la importància que dona Pascual als resultats que s'esperen dels dies a Andorra, el capità de l'equip, Víctor Tomás, ha volgut destacar el nivell de les instal·lacions. “Si seguim venint a Encamp és pel tracte que ens doneu i per les instal·lacions en què podem entrenar, són idònies perquè un equip de la nostra categoria es prepari de la millor manera possible”, ha assegurat el capità. Alhora, tant Pascual com Tomàs, han destacat que són uns dies clau per fer pinya i perquè els nous fitxatges entrin en la dinàmica del vestidor.

Integració dels nous fitxatges

A Encamp hi ha vingut tota la plantilla i l'staff tècnic, una trenta de persones entre les quals hi ha els cinc nous fitxatges d'enguany. Per Xavier Pasqual, la pretemporada, més enllà de servir per començar a integrar la tàctica de tot l'any i per posar la base física abans de començar a competir oficialment, també és molt important per fer vestuari.

“Més que saber com s'han d'integrar els nous jugadors, jo em preguntaria què fan els veterans de la plantilla per facilitar els primers dies d'aquests novells en l'equip”, ha llançat a l'aire Pascual. Agafant el guant, Tomás ha respost que ell, com a capità, els envia missatges durant la setmana prèvia a començar els entrenaments per oferir-se per a qualsevol problema que tinguin. “Alhora, també estem molt pendents d'ells quan entren en les dinàmiques del vestidor, perquè a cada equip del món funcionen de diferent manera”, ha explicat Tomás.

El FC Barcelona Lassa seguirà entrenant tres cops al dia fins dijous, i malgrat no tenir massa temps lúdic, podran tornar a banyar-se al riu per recuperar forces com ja van fer després de la primera sessió si el temps els ho permet. Els dies de pretemporada els serviran per preparar els dos amistosos que els esperen a Hamburg contra el THW Kiel, i a Montpeller contra l'actual campió d'Europa.