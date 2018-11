Els tòtems que el comú d’Andorra la Vella va instal·lar al mes d’octubre s’han estabilitzat en uns 3.000 usos per trimestre. De manera paral·lela, la corporació ha aprofitat l’embelliment de l’avinguda Meritxell per instal·lar-ne tres de nous, amb la qual cosa ara com ara la parròquia ja compta amb vuit d’aquestes instal·lacions que atreuen els gossos perquè hi miccionin i s’evita, d’aquesta manera, que ho facin a la via pública.

Tal com explica el conseller de Medi Ambient i Innovació de la capital, David Astrié, en el primer trimestre de funcionament, els cinc tòtems que hi havia instal·lats a la via pública van registrar 4.519 usos, una xifra que ja al segon trimestre, és a dir, de gener a març d’aquest any, es va situar en 3.216. El tercer trimestre de funcionament d’aquestes instal·lacions, entre abril i juny, s’han registrat 3.244 usos. D’aquesta manera, Astrié destaca que s’hagi estabilitzat la xifra en uns 3.000 usos per trimestre i afegeix que els tres primers mesos era la novetat i per això hi va haver una alta utilització. És més, aquesta xifra es va assolir malgrat que hi va haver 40 dies que no van funcionar al cent per cent, ja que en alguns llocs es van haver de fer millores perquè són estructures que s’alimenten amb energia solar i, en alguns casos, no els tocava el sol suficientment. Els horaris en què hi ha més freqüentació és d’una a dues del migdia i de set a nou de la tarda.

L’experiència d’aquests mesos també ha servit per reubicar alguns tòtems, ja que Astrié indica que malgrat la gent aplaudeix aquesta proposta “ningú” no vol que se'ls instal·li davant de casa seva o de la seva botiga. Per aquest motiu, s’ha optat per ubicar aquestes estructures en punts com poden ser aparcaments.

Tal com s’ha comentat, s’ha aprofitat l’embelliment de Meritxell per instal·lar tres nous tòtems: a l’encreuament amb Bisbe Príncep Iglesias, amb Pau Casals i amb Josep Rossell Calva. Astrié ha destacat que ara el que es plantegen és la possibilitat de promocionar l’ús d’aquestes estructures, ja sigui amb campanyes comunicatives o amb una aplicació que ha creat el proveïdor, anomenada e-can, i que indica, per exemple, on estan els diferents punts.

De cara al 2019, la voluntat seria la d’incloure al pressupost altres tres tòtems, que s’instal·larien a Ciutat de Valls i Santa Coloma, ja que són punts en què s’han detectat que encara hi ha miccions a la via pública que generen queixes dels veïns.

De manera paral·lela, es vol continuar incidint en què els ciutadans facin servir les ampolles de plàstic que el comú va distribuir, o si es vol qualsevol altra, per ruixar els pixums dels gossos a la via pública. De fet, Astrié assenyala que s’ha notat que cada vegada hi ha més persones que porten aquestes ampolles i creu que a poc a poc cada vegada hi haurà menys miccions de gossos a la via pública, a mesura que hi hagi una major conscienciació.

A l’últim, cal destacar que la majoria continua el treball per tirar endavant una ordinació que agruparà les diferents normes relacionades amb la higiene a la via pública i que ha de servir per introduir l’obligació de ruixar les miccions de gossos. La voluntat, segons Astrié, és que el text es pugui aprovar a finals d’any.