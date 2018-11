El partit Demòcrates per Andorra no sabrà fins al gener si la seva actual cònsol major d'Andorra la Vella es tornarà a presentar als comicis. Les eleccions se celebraran d'aquí a un any i mig i Conxita Marsol malgrat afirmar que “si tot segueix com fins ara, la meva idea és presentar-me”, no ho decidirà fins a inicis de l'any vinent.

Marsol també ha comentat el pacte a Encamp i Escaldes-Engordany entre L'A i PS per concórrer conjuntament les pròximes eleccions generals. Els congressos extraordinaris d'ambdós partits van aprovar al juny les negociacions dels comitès parroquials, i fins al moment, ja són dues les parròquies que tindran una llista conjunta.

“Per mi és un frau de llei i una manera de manipular el sistema electoral”, ha afirmat la cònsol major de la capital. Marsol s'ha definit com a “molt legalista” i li costa entendre aquesta decisió, però accepta que és la seva llibertat, però “que ja veurem com responen els seus electors”.

“No em preocupa excessivament, nosaltres ens hem de centrar en la nostra feina, que és treballar per Andorra la Vella al comú i treballar pel país al Govern”, ha declarat Marsol, recordant que encara tenen molts temes sobre la taula que han de resoldre.

La cònsol major també ha negat ser coneixedora de qualsevol tipus de negociació entre DA i partits independents en parròquies com la Massana o Sant Julià de Lòria. “Si existeixen aquestes negociacions, jo no hi participo, en tot cas ho hauria d'estar l'executiva del partit, però ho desconec”, ha acabat Marsol.