Les havaneres i l'arrossada popular han protagonitzat el migdia de l'últim dels dies de la festa major d'Andorra la Vella. La plaça del Poble ha reunit més d'un miler de persones que han gaudit del bon temps i la calor abans dels últims concerts que es faran aquest vespre a la capital.

“Hem vist com els actes més tradicionals de diumenge van congregar moltes famílies, sobretot al ball de gegants i el del contrapàs. L'arrossada no ha estat una excepció i estem molt contents de l'ambient que s'ha generat aquests dies a la capital”, ha assegurat un Marc Pons, cònsol menor d'Andorra la Vella, que no ha parat de servir les 1.300 racions d'arròs.

Fa tres estius que la corporació andorrana va apostar per retornar la festa major al centre històric i la feina feta conjuntament amb els comerciants del centre històric i els seus veïns “ha donat molt bon resultat”, ha recordat Pons. El cònsol menor ha afegit referint-se als participants i familiars de La Purito que han passejat les tardes del cap de setmana per la capital, que “tots els esdeveniments que afectin el país i sobretot si coincideixen amb festes majors, ajuden al fet que hi hagi bon ambient”.

Ni focs ni berenadors

Les poques precipitacions que van afectar la capital el diumenge no han estat suficients per poder permetre veure el castell de focs artificials. Ja fa tres anys que la festa major d'Andorra la Vella no es clausura amb focs artificials, però per Pons, “el més important és mantenir l'entorn natural que ens envolta, que és d'una gran riquesa”.

Les poques precipitacions i les altes temperatures han deixat el sotabosc massa sec per “arriscar-se i poder perdre-ho tot”, ha explicat un cònsol menor que, tanmateix, ha assegurat “que els focs no es perdran, els aprofitarem per a l'hivern”.

També es mantindran clausurats els berenadors de la parròquia, que conjuntament amb els de Sant Julià de Lòria i d'Escaldes-Engordany, es van precintar el divendres passat com a mesura preventiva. “La natura que tenim és un bé molt preuat que tenim i no els obrirem fins que no sigui del tot segur. Val més ser previngut”, ha conclòs Pons.