Diumenge de Festa Major especial a la capital. Després de més de 40 anys sense fer-se, avui s'ha recuperat una tradició històrica abans del ball del Contrapàs: la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha entregat la vara al capdanser de l'esbart per poder marcar la zona de ball. Així és com es feia antigament i així és com s'ha tornat a fer, aquest diumenge. “És una cosa molt simbòlica per la parròquia i pel comú i em fa il·lusió haver-la pogut utilitzar, avui, pel Contrapàs”, ha dit Marsol, que ha explicat que posaran la vara en una vitrina a la planta baixa de la Casa Comuna i només es traurà en dies assenyalats. De fet, segons la mandatària andorrana, la capital és l'única parròquia que conserva la vara de cònsol.

Ara bé, l'autor del llibre '100 anys de Contrapàs', Teo Armengol, ha volgut aclarir, en declaracions als mitjans de comunicació, que la vara no estava perduda, sinó que ha estat sota custòdia d'un particular durant molts anys, que l'ha conservat en molt bon estat. “És una peça de museu”, ha assegurat Armengol, que avui ha volgut dedicar aquest ball tan especial a tots aquells balladors del Contrapàs que ja no hi són i, en particular, al seu cunyat.

Així doncs, sota d'un sol que cremava de valent, desafiant la calor i intentant trobar alguna ombra, la plaça del Poble s'ha omplert de gent de totes les edats, que no s'ha volgut perdre les activitats més tradicionals de la festa. En aquest sentit, Marsol s'ha mostrat molt contenta amb la participació i ha recordat que el que està fent el comú és, precisament, “recuperar les tradicions i tornar la festa al poble”. Primer ha ballat el Contrapàs l'Esbart d'Andorra la Vella, tal i com es fa des del 1982, i després s'ha fet un segon ball, en el qual s'hi han afegit les autoritats i molta més gent. Més d'un centenar de persones han fet tremolar la plaça, en el moment més àlgid de la celebració. Ha quedat demostrat que el Contrapàs gaudeix d'una salut de ferro. “Procurarem que no es constipi i no agafi cap grip”, ha bromejat Teo Armengol, que ha afegit que, com que es tracta d'un ball de poble, cada any s'hi afegeix gent nova.

Com ja és tradicional, el Contrapàs s'ha ballat després de la missa solemne a l'església de Sant Esteve i dels balls dels capgrossos i els gegants. Aquest últim també ha sigut especial, enguany, perquè els encarregats de portar Ermessenda i Carlemany ha sigut una parella que va ballar el ball fa 10 anys, coincidint amb el seu casament, i que aquest diumenge ho han tornat a fer per reviure el moment.

Sobre el llibre de Teo Armengol dedicat al Contrapàs, la cònsol major del comú de la capital ha comentat que encara no tenen clar com repartir-lo, si entregant-ne un per família o posant un preu simbòlic, i no ha descartat fer-ne una edició per vendre-la al públic. Conxita Marsol ha remarcat que és una publicació “important” perquè, junt amb la memòria històrica del ball es pot veure, també, com ha evolucionat la parròquia durant aquest últim segle. “Hem d'evolucionar, ens hem d'adaptar, hem d'integrar; però hem de conservar la nostra identitat”, ha conclòs Marsol.

Per últim, el comú d'Andorra la Vella també ha informat que a causa de l'elevat risc d'incendi, per les altes temperatures que s'estan registrant aquests dies, com a mesura de precaució ha decidit suspendre el castell de focs d'artifici previst per aquest dilluns, 6 d'agost, a la nit. Amb el d'enguany ja és el tercer any seguit que no es poden llançar els focs artificials, pel mateix motiu d'intensa calor.