Durant el mes de juliol la Policia va dur a terme una campanya contra l'alcohol i les drogues al volant i van efectuar un total de 2658 controls. D'aquests, un 4,78% van donar un resultat positiu. Dels 127 controls que van donar positiu, 49 van comportar algun tipus de sanció administrativa, mentre que en 78 dels casos va suposar la detenció. L'objectiu de la campanya era conscienciar els conductors del risc que implica per ells mateixos i per la resta d'usuaris de la xarxa viària conduir sota els efectes de les drogues i/o l'alcohol.

Les sancions administratives s'apliquen en els casos en què se supera els 0,5 g/l però no s'arriba als 0,8 g/l. En les persones que van ser detingudes, 74 casos va per una taxa d'alcohol superior a 0,8 g/l, 1 cas per donar positiu en alcohol i drogues i 3 per conduir sota l'efecte d'aquestes. Els controls van dur-se a terme en totes les franges horàries des del dia 1 de juliol fins a l'últim dia de més. La franja d'entre les 22 i les 06 hores va ser en la qual es van fer més controls, arribant als 1252 i el 8,15% de positius, mentre que de les 14 a les 22 hores se'n van fer 967 i de les 06 a les 14 hores se'n van dur a terme 439.

La franja de nit va ser en la qual es van realitzar més sancions i detencions. En total, 38 sancions d'alcoholèmia, 3 per drogues i 61 detencions, mentre que les altres dues franges, conjuntament, sumen 8 sancions d'alcoholèmia i 17 detencions. Entre el total de 78 persones que van ser detingudes, 3 d'aquestes van estar involucrades en accidents de circulació amb danys materials i 3 més en un accident amb ferits.

Demogràficament, els 78 detinguts es divideixen en 11 dones i 67 homes, mentre que 65 eren residents i 13 no ho eren. La majoria de detinguts, 51 en total, van donar entre 0,81 g/l i 1,2 g/l, mentre que 14 van ser detinguts per superar els 1,21 g/l, 7 per sobrepassar els 1,61 g/l i 2 per donar un resultat superior a 2 g/l. Un detingut va donar positiu en alcohol (1,66 g/l) i drogues i 3 estaven conduint sota els efectes de les drogues en el moment del control. Pel que fa a les edats dels conductors detinguts, 25 pertanyen a la d'entre 18 i 25 anys, 31 a la d'entre 26 i 40 anys, i 22 a la superior de 40.