Fa més de quinze anys que se celebra la travessa d'Ordino-La Massana i enguany ha canviat parcialment de format i les corporacions de les dues parròquies han decidit buscar un format molt més familiar i han decidit deixar de formar part de la copa andorrana de curses de muntanya.

“Aquest any ha sigut una bona edició, a la travessa hi ha hagut una bona inscripció, gairebé 100 persones. A la gimcana hi han participat menys famílies, possiblement perquè moltes ja estan de vacances”, ha assenyalat Jordi Serracanta, conseller de Turisme i Esports del Comú d'Ordino.

Enguany han hagut de fer front, a més, a la celebració de la marxa ciclista La Purito, que ha coincidit per primer cop el mateix cap de setmana. “Encara que siguin esports diferents, hem notat que els dos esdeveniments s'han fet el mateix dia”, ha explicat Serracanta. Malgrat aquests impediments, l'ambient buscat pels dos comuns era dedicat a les famílies i als més petits i tant la travessa de 15,5 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell i la gimcana familiar han tingut molt bona rebuda.

Durant tot el matí la calor ha sigut la protagonista, però no ha afectat uns corredors que han començat la prova a les vuit del matí i que prefereixen la calor a un dia passat per aigua com el de l'any anterior. Per acabar la jornada s'ha celebrat l'entrega de premis als més ràpids en completar el circuit i s'ha celebrat un dinar per a tots els participants i els acompanyants.