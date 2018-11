Jordi Claret al violoncel i Landry Riba al baix han ofert aquest diumenge al migdia a l'església de Sant Cristòfol d'Anyós una original proposta titulada 'Improvisació musical', i en la que han mostrat la “simbiosi” entre el baix i el violoncel elèctric. Tal com ha explicat Claret, cada concert “és diferent”, ja que els dos músics toquen sobre unes bases preestablertes 'loopejades' amb 'loop stations' però sobre les quals improvisen.

Els músics juguen “amb el fet visual” i gràcies a aquesta complicitat a l'escenari van improvisant. La voluntat és la d'oferir al públic una música que no el deixi “indiferent” i que serveixi per “remoure consciències”.

El fet de tocar en un escenari com Sant Cristòfol d'Anyós, els ha “sorprès”, però els músics han volgut reivindicar que la música evoluciona, ja que “no es toca Mozart com fa 200 o 300 anys” i, per tant, portar la seva proposta a una església romànica com la de Sant Cristòfol ha format part d'aquesta filosofia de fer sonar música diferent a la que s'espera en un cert escenari. A més, Claret ha destacat que es tracta d'un concert “íntim”, pensat per ser ofert en llocs petits.

L'actuació, inclosa en el marc del cicle ONCA Bàsic, ha servit també per presentar el disc que Riba i Claret han enregistrat junts, el primer per al violoncel·lista amb temes propis. D'aquesta manera, aquest ha estat el segon recital que fan per presentar 'Eklectic', que a més aquest diumenge ja s'ha pogut començar a distribuir físicament. Els músics faran una altra presentació la setmana vinent i també tenen previst fer concerts fora d'Andorra per donar a conèixer aquest treball.