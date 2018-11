La minicentral d'Arcalís, la primera hidroelèctrica del país, es va posar en funcionament a principis del 2017. Durant el seu primer any de funcionament va produir prop d'1,7 milions de kw/h, una xifra per sota de les previsions, fixades en els 2 milions de kw/h anuals. Però aquest 2018, a ple rendiment i ajudada per les quantioses precipitacions registrades des que va començar l'any, superarà el previst. Es tancarà l'any amb una producció propera als 2,3 milions de kw/h, ha informat Joan Carles Grau, un dels portaveus de la Productora Elèctrica Renovable (Persa), la societat formada per les distribuïdores Mútua Elèctrica i Nord Andorrà. En percentatge, parlem d'entre un 20 i un 25% més de producció aquest 2018 respecte a les previsions inicials.

Amb aquestes dades a la mà, i després que l'obra ja estigui perfectament integrada a l'entorn (hi ha crescut vegetació, tal com s'aprecia des de la CG3 anant cap a l'estació d'Arcalís), Persa es mostra satisfeta amb el rendiment de la instal·lació, que també ha estat molt ben rebuda per la resta d'actors implicats: el Govern, el comú d'Ordino i la mateixa estació d'esquí, ha assegurat Grau. Cal recordar que la producció de la minicentral equival al consum elèctric anual d'Arcalís i a un 3% del consum de les parròquies de les valls del Nord. Per tant, i tal com va recordar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el dia de la inauguració de la instal·lació el novembre passat, es pot considerar que l'estació d'Arcalís és el primer domini esquiable d'Europa totalment sostenible.

Amb l'aval de la minicentral ordinenca hauria de ser més fàcil concretar el segon projecte de Persa. Però tot i que les previsions eren que la minicentral d'Aixovall ja estigués en funcionament aquest 2018, a hores d'ara encara falten permisos. La societat està negociant amb el comú de Sant Julià i el Govern, per decidir l'emplaçament definitiu. La zona concreta on ha d'anar és la Borda de l'Arena, però el comú ha demanat modificar el traçat perquè consideraven que estava massa a tocar de la carretera, sota de la qual hi ha de passar una canonada d'aigua. Persa n'ha proposat un altre més a tocar del riu, que està pendent també de l'aval del Govern. La societat s'ha posat com a data límit el setembre, i si no s'arriba a cap acord, “ho deixarem estar”, ha manifestat Grau.

Pel que fa a la resta de projectes que té en estudi Persa a diversos punts del país, al ser instal·lacions amb una producció més important, s'han inclòs dins el Pla sectorial d'infraestructures energètiques, el qual va ser aprovat pel Govern el mes de febrer i consensuat amb la mateixa societat, entre d'altres agents implicats. Per tot plegat, Persa roman a l'espera que en surtin les concessions.

La planta solar més gran d'Andorra

En un altre ordre de coses, Nord Andorrà, una de les societats que inclou Persa, ha signat un acord amb Agora Internacional School Andorra per a la construcció i explotació d'una planta de producció solar fotovoltaica als edificis de l'escola, propietat del comú de la Massana i situats a l'Aldosa. Aquesta instal·lació tindrà una potència de 420kW i es convertirà en la planta solar més gran d'Andorra per davant dels 175kW de l'Estació Nacional d'Autobusos, informen des de Nord Andorrà. Estarà operativa cap a principis de novembre i la seva producció equival a unes 150 llars.

Aquesta instal·lació se suma a la també solar de 80kW que la societat té a la Caubella (Pal), i a una de 20kW al seu magatzem de la Massana.