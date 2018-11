Últimes hores abans de la gran cita esportiva del cap de setmana. Aquest diumenge, més de 2.700 ciclistes es posaran el mallot de La Purito Andorra 2018 per recórrer algun dels tres recorreguts (28, 80 i 145 quilòmetres), amb sortida des de Sant Julià de Lòria i arribada als Cortals d'Encamp. Aquest dissabte, la plaça de la Germandat de la parròquia laurediana ha aplegat nombrós públic, amb motiu d'una fira que girava al voltant del món de la bicicleta. En aquest mateix punt, a dins del Centre Cultural i de congressos lauredià és on s'ha fet el repartiment de dorsals, i també el brífing de la prova, que enguany ha tingut el format d'un programa de televisió amb molt d'humor.

El presentador i 'conductor del programa' ha estat l'humorista Javi Sancho, que s'ha encarregat de fer riure els assistents amb els seus comentaris al voltant de la marxa, que enguany arriba a la quarta edició. Com no podia ser d'altra forma, l'impulsor de la cita esportiva, Joaquim Rodríguez, ha estat qui ha comentat els detalls més importats de l'esdeveniment, convertit en el 'col·laborador' de Sancho, que ha fet mofa d'algunes de les coses que anava comentant, com ara la quantitat de rotondes seguides que hi ha al país, el Wifi i les dades del telèfon mòbil, el fet que la gent s'estigui tornant boja amb l'esport, sortint de ruta molt d'hora al matí els caps de setmana; ha recomanat “fer el buit” a aquells que s'uneixin a la marxa d'aquest diumenge sense portar dorsal i ho arrodonit tot amb un “em flipa Andorra”.

Com a novetat d'enguany, Rodríguez ha explicat que hi haurà una quinzena de mallots fluorescents repartits per tot el recorregut. Seran gent que ja ha fet La Purito més d'una vegada i que ajudaran els corredors amb el que puguin necessitar. Pel que fa a la intensa calor que es trobaran els ciclistes, Joaquim Rodríguez ha manifestat a l'ANA que, juntament amb la duresa del recorregut, són les principals preocupacions. Ara bé, ha insistit que els que venen a fer la marxa “ja saben entrenar i cuidar-se”, perquè saben que és dura. En aquest sentit, ha recordat que fa un parell d'anys les temperatures també eren molt altes i van patir una mica amb l'aigua. Aquest cop s'han preparat bé perquè no passi el mateix. I sobre la possibilitat de créixer encara més pel que fa a participants, Rodríguez ha dit que arribarà un punt que ja no es podrà més, perquè “el país dona pel que dona i hem de donar un molt bon servei”. Per això ha apuntat que “el límit ha de ser com a molt 3.000”. Per últim, sobre La Purito Kids, el seu impulsor s'ha mostrat molt content, perquè hi han participat nens i nenes arribats d'arreu, des de Lugo fins a Granada, i “això és el més maco”, ha conclòs.

Pel virtual programa de televisió de Javi Sancho hi han passat dos convidats de luxe: Jose Antonio Hermida, exmedallista olímpic a Atenes 2004; i Carlos Sastre, guanyador del Tour de França ara fa deu anys. Aquest diumenge tots dos seran a la línia de sortida per completar La Purito 2018. En declaracions a l'ANA, Sastre ha dit que aquesta marxa és “única”, així com també ho és Joaquim Rodríguez, perquè intenta posar el seu toc a tot el que fa. Ha assegurat que la prova és “realment dura”, especialment la llarga, i pensada per aquells que estan molt posats dins el món del ciclisme. Ara bé, “només estar aquí mereix la pena”, ha apuntat, perquè conèixer els ports andorrans sempre és un privilegi. Per últim, Carlos Sastre ha comentat que recordar un fet com el del Tour “sempre és emocionant”, i encara més poder-ho fer aquí a Andorra amb un bon amic (en referència a Purito) i tota la resta de companys.

El brífing ha finalitzat amb un homenatge de Joaquim Rodríguez al qui va ser company d'equip seu i un bon amic, Angel Vicioso. També s'ha sortejat una bicicleta d'alta gamma entre tots els participants a la marxa.