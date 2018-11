Fa 33 anys que existeixen com a banda, però Toreros Muertos no vol estancar-se en el passat ni viure de records. La banda, una de les referents de l'època de la 'movida madrileña', arriba a la festa major d'Andorra la Vella presentant una nova gira anomenada 'Bicicleta Estática'. El grup ha actuat diversos cops en la seva història al Principat i reuniran a l'escenari situat a la plaça Guillemó a diferents generacions que es debatran entre la nostàlgia i l'emoció de descobrir una formació que encara assegura anar dirigida als infants.

L'humor i la sàtira són el fil conductor de Toreros Muertos i l'espectacle sobre l'escenari busca crear un ambient festiu i distès, com el que predicaven durant els anys vuitanta. El cantant i líder de la banda, Pablo Carbonell assegura mig bromejant, que “no tenim un esperit melancòlic, som una banda que vivim en el 2018 i el pes del nostre repertori encara està per arribar”. Els quatre membres del grup coincideixen que són com el bon vi: “Millorem any rere any i podríem dir que estem en la nostra plenitud”.

“El nom de la gira neix gràcies a una cançó que vol homenatjar a Javier Krahe i a la ritma assonant”, explica Carbonell. Segons els membres de la formació, “té moltes rimes dramàtiques i estàtiques que ens permet fer broma i homenatjar un dels nostres referents musicals”. El nou disc encara no ha sortit i Carbonell els l'ha deixat escoltar la versió definitiva a la resta del grup per primer cop de camí cap al Principat.

Carbonell també ha volgut reiterar que el concert que es viurà a la capital serà només de Toreros Muertos, no un homenatge a Krahe. “El seu humor és absolutament anarquista, iconoclasta i molt lúcid, mentre que nosaltres fem un humor demencial i sàtira musical”, explica un Carbonell que assegura que per homenatjar a Krahe s'ha de vestir d'entenimentat, mentre que per tocar pel grup ho ha de fer de boig.

Malgrat que han passat molts anys des de la seva creació, les seves cançons segueixen sent vigents “i si estem aquí és gràcies a aquests temes i a la vigència que ens donen”, recorda Carbonell. En el mateix sentit s'expressa el baixista del grup Many Moure: “És gràcies a la Bola de Cristal i tot el moviment que se'n derivava que estem aquí, gràcies al passat, però també ens hem sabut reconvertir”. Segons el baixista el grup ha deixat enrere els simfonismes i s'han centrat en una música directa i concreta. “Després de tant de temps hem descobert que seguim gaudint perquè ens mimetitzem. Carbonell es mimetitza amb nosaltres i nosaltres amb ell, i ho fem sense prepara-ho ni pensar-ho, és natural”, conclou Moure.