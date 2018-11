El Principat viu aquest cap de setmana un dels esdeveniments més esperats per la comunitat ciclista. La Purito arriba a la seva quarta edició amb més de 2.700 inscrits, tot un record, i la seva versió infantil també s'ha consolidat en el segon any que es disputa. Enguany hi ha més de 150 inscrits repartits entre les diverses categories i confirma la bona salut d'aquest esport al país.

“La veritat és que el nombre d'inscrits va creixent i això ens interessa, és una prova molt familiar i els fills arrosseguen els pares, que la majoria ja són ciclistes i molts d'ells també participaran a la Purito el diumenge”, ha explicat Jordi Torres, cònsol major d'Encamp abans d'afegir la importància que té l'increment de les inscripcions “per crear noves sinergies a la parròquia i aconseguir que es faci vida a Encamp i es pernocti als hotels”.

A la vegada, Purito Rodríguez es mostrava exultant en comprovar l'èxit de la segona edició de les curses pels més petits. “Estem molt contents, ja veieu quans nens tenim, esperem que vagi bé i que no hi hagin caigudes”, ha comentat Rodríguez. L'objectiu de fer l'edició per a infants és “aconseguir que s'ho passin bé i que gaudeixin d'aquest esport”, ha afegit l'exciclista.

Purito també s'ha referit a la calor que pot afectar el diumenge als participants de la prova reina. “La calor és el pitjor enemic del ciclista, i aquí a la muntanya es nota més, però estem preparats amb gel i aigua i hem marcat totes les fonts”, ha assegurat l'organitzador. Al brífing que es durà a terme la tarda del dissabte també es remarcarà la importància d'hidratar-se, “que ningú tingui por d'estar deu minuts de més als avituallaments”, ha aconsellat Purito.

Entre els més de 150 infants apuntats i els més de 2.700 inscrits per diumenge, la Purito es consolida com una de les proves ciclistes amb més tirada del país, que cada edició aplega més corredors i en porta més de fora.