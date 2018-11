Carles Riba ha estat l’encarregat de donar el tret de sortida a la festa major d’Andorra la Vella amb el pregó que ha fet des del balcó de casa comuna. Com es podia esperar, el seu discurs ha estat carregat d’humor. I és que Riba fins i tot ha cantat per cloure les seves paraules: ha ‘compost’ una cançó dedicada a Andorra la Vella fent servir el ‘Boig per tu’ de Sau. La plaça Príncep Benlloch s’ha omplert de ciutadans que no s’han volgut perdre les paraules de Riba.

Un quart d’hora abans de les set de la tarda el repic de campanes anunciaven l’inici de la festa i, tot seguit, Riba ha pujat al balcó del comú per dirigir-se als ciutadans que es trobaven a la plaça. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que s’ha escollit Riba com a pregoner ja que és una persona “coneguda” i sobretot “estimada”.

Carles Riba ha recordat la seva infantesa al Cap del Carrer i no ha dubtat a fer una crida a recuperar la festa que s’hi feia en aquesta part de la parròquia i de la qual ell era un dels principals animadors. També ha bromejat amb les obres de Meritxell i The Cloud. Riba ha manifestat que li feia “molta il·lusió” poder ser el pregoner i que l’oferiment que ha rebut del comú ha estat per ell “un plaer i un honor”. Moments abans de pujar al balcó ha destacat que li té “devoció” a aquesta part de casa comuna i, de fet, durant el pregó ha dit que si mai arribava a manar al comú organitzaria activitats en aquest balcó.

Tot seguit, després de les paraules de Riba, s’ha fet un acte simbòlic a través del qual s’ha donat el tret de sortida per a la celebració, a l’octubre, dels Jocs Special Olympics 2018, entre Andorra i la Seu d’Urgell. Marsol ha destacat que serà un esdeveniment important per a la parròquia i que, amb la posada en marxa del marcador, es volia simbolitzar “la implicació” que volen que hi hagi en aquesta cita.

Tot seguit hi ha hagut una actuació de l’Esbart Dansaire i ‘Aquatica’, l’espectacle inaugural de l’avinguda Meritxell a càrrec de la companyia Planète Vapeur i que ha recorregut la remodelada avinguda omplint de color el carrer.

La festa major d’Andorra la Vella arrenca aquest divendres i s’allargarà fins dilluns amb actes tradicionals com el ball del Contrapàs, el ball de gegants o l’arrossada popular, i concerts com el de Los Toreros Muertos o el d’Aitana, Ana Guerra, Cepeda, Miriam i Roi, d’OT.