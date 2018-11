Fins el proper 16 de setembre, la marca de rellotges MAM Originals serà present a Pyrénées. Aquest divendres a la tarda ha inaugurat el seu espai a la planta baixa dels grans magatzems, on ha presentat les seves cinc col·leccions més icòniques.

D'una banda, els models Silt i Volcano, elaborats amb fusta 'premium', com l'auró o el sàndal vermell i negre. Unes peces “elegants i amb personalitat”, descriu la marca. També les col·leccions Histo i Areno, “més versàtils i esportives” i dissenyades amb fusta de bambú i corretges de 'nubuck' de primera qualitat. I per últim, la col·lecció més “disruptiva”, l'anomenada Ferra, on predomina la dualitat de materials, combinant perfectament la fusta i l'acer inoxidable.

El CEO de la marca barcelonina, Joan Enric Albert, ha dit que “és molt important” estar presents durant un mes i mig al Principat, ja que les seves principals vendes procedeixen de ciutats com Tòquio, Nova York i París, considerades les tres capitals mundials de la moda i, alhora, tres llocs molts allunyats de Barcelona, on tenen la seu. A Andorra, doncs, “ens quedava una espina”, ha assegurat Albert, de manera que han decidit apostar pel país que tenen a tocar de casa.

A MAM tenen molt present la cura pel medi ambient. Tan és així que tots els productes estan dissenyats a Barcelona i fets a mà amb materials eco-sostenibles de gran qualitat, aconseguint, així, uns rellotges extremadament lleugers, tant per a home com per a dona. Creuen fermament en la sostenibilitat i la senzillesa com el millor estil de vida i per això ofereixen una peça que va molt més enllà de la vessant purament estètica. Segons Joan Enric Albert, aquests rellotges “parlen molt de la persona que els porta”, que ja acostuma a ser algú que busca un punt diferenciador, allunyat de les corrents massives del màrqueting.

Aquesta marca de rellotges de fusta sostenibles acaba de firmar un acord amb el principal distribuïdor del sector al Japó, de manera que entrarà en un mercat que mou 6.000 milions d'euros anuals i que segueix en creixement. Entre els mesos de setembre i octubre, doncs, obriran fins a deu botigues al país nipó.