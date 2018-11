Des del 10 de juliol s’està duent a terme la segona campanya d’excavació a l’Orri d’Emportona, situat a la parròquia d’Encamp. Els treballs s’han centrat en dos dels edificis documentats en la campanya de 2014, corresponents als segles XVI-XVII i XVII-XVIII, respectivament, amb el propòsit d’excavar-los en extensió i reconstrucció de dues cabanes de l’Orri d’Encenrera. Una de les troballes més significatives de l’actual campanya ha estat la documentació d’una estructura que, a priori, sembla correspondre a un dolmen.

Aquesta troballa, tracta d’un túmul de grans dimensions i planta circular, conformat per l’acumulació d’un gran nombre de pedres, entre les quals es distingeixen unes lloses de mida molt gran que podrien configurar la coberta de la cambra. La singularitat de la troballa rau en el fet que fins el dia d’avui no s’havia documentat cap estructura d’aquestes característiques al Principat d’Andorra quan, en canvi, es tracta d’un fenomen recurrent arreu del Pirineu i en llocs tant propers com ara l’Alt Urgell, la Cerdanya o el Pallars Sobirà. La descoberta pot suposar una fita de gran importància per al coneixement arqueològic del país, alhora que es pot integrar com un element destacat d’aquesta ruta temàtica que projecta el comú d’Encamp.

Aquestes excavacions s’inscriuen en el marc del projecte de la 'Ruta dels Orris d’Encamp', un recurs turístic i cultural que pretén posar en valor un seguit de jaciments agroramaders. El projecte, sufragat pel comú d’Encamp i executat per l’empresa d’antropologia Actium SL, dona continuïtat a la intervenció d’excavació arqueològica i reconstrucció de l’Orri del Cubil dels anys 2008-2010 (projecte en col·laboració entre el comú d’Encamp i el Govern d’Andorra), i d’ençà el 2014 ja s’hi han dut a terme quatre campanyes d’excavació als orris d’Emportona i Encenrera sota la direcció de Josep Font, director de l’empresa Actium SL. Algunes d’aquestes campanyes s’han acollit al programa de subvencions destinades a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural d’Andorra, atorgades pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports.