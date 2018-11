Per novè any, el primer equip de la secció de futbol sala del FC Barcelona Lassa fa pretemporada al Principat. Normalment el grup arribava a la segona setmana de preparació, quan ja portava uns dies de rodatge, però enguany l'ha iniciat directament al país. L'equip blaugrana estarà instal·lat fins diumenge a Encamp. Aquest divendres al matí s'ha fet la roda de premsa oficial d'inici de la pretemporada, amb la presència de l'entrenador i el capità de l'equip, Andreu Plaza i Sergio Lozano, respectivament; acompanyants del cònsol major del comú encampadà, Jordi Torres. Les sessions d'entrenament per a l'equip, però, ja van començar aquest dijous.

Malgrat que s'hagi de negociar el contracte per a l'estada de l'estiu vinent, Torres ha manifestat que, per part del comú d'Encamp, la voluntat és continuar la col·laboració amb el FC Barcelona, ja que el fet que pugui venir amb les diferents seccions “és un estàndard” per la parròquia. Així, si després vol venir algun altre club, aquest ja no es qüestiona el nivell de les instal·lacions, havent-hi passat abans l'equip blaugrana. “Això per nosaltres és una garantia que hem de continuar mantenint”, ha afegit el cònsol major encampadà, que ha avançat que estan negociant amb el Barça la possibilitat d'incloure en el futur contracte estades esportives o un campus, per alguna de les seccions infantils del club, que són moltes. La idea seria que es pogués fer a Prada de Moles, “per donar un plus en aquestes instal·lacions”, ha dit Jordi Torres, que ha agraït la confiança del club català amb la parròquia d'Encamp i ha desitjat sort a l'equip de cara al nou curs esportiu.

L'entrenador del FC Barcelona Lassa de futbol sala, Andreu Plaza, ha reconegut que aquest any és “atípic”, ja que s'han trobat amb molta més calor al país, que no pas en temporades anteriors. Ara bé, ha assegurat que “ens cuiden molt bé i ens donen tot el que necessitem”. Plaza ha explicat que per poder compaginar les dates amb l'equip de la secció d'handbol, enguany la pretemporada a Andorra és més curta, la qual cosa no els permetrà fer cap activitat de lleure extra. Tot i això, aquest divendres a la nit aparcaran per una estona els entrenaments per sopar tot l'equip junt en un restaurant del país.

Pel que fa a Sergio Lozano, que aquesta temporada assumeix la capitania de l'equip, s'ha mostrat “orgullós” de poder portar el braçalet, perquè “el Barça és més que un club”, ha remarcat. I més després dels tres últims anys, durant els quals ha patit diverses lesions, que han estat “com pujar el Tourmalet”, ha dit. Lozano ha assegurat que és un “privilegi” poder venir a fer la pretemporada a Andorra i que la gent els tracta de manera “espectacular”. L'estada els serveix per desconnectar i, sobretot, perquè els jugadors es comencin a conèixer i puguin fer grup. “Que aquí es formi el gran equip que ha de ser el Barça”, ha conclòs el capità.

Fins aquest diumenge, l'equip del FC Barcelona Lassa de futbol sala realitzarà diàriament sessions dobles i triples d'entrenament a Encamp, compaginant tant el treball físic com els aspectes tàctics. El mateix dia que el grup torna cap a Barcelona, arribarà el primer equip de la secció d'handbol, que farà la pretemporada al país del 5 al 9 d'agost.