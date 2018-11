Una fira amb 25 parades al voltant del món de la bicicleta, el punt de recollida de dorsals i el brífing en què participarà l’humorista Javi Sancho seran aquest dissabte els punts forts que serviran per escalfar motors per a La Purito, que té Sant Julià de Lòria com el “nucli” de la marxa. I és que, a banda de les activitats que la parròquia acollirà aquest dissabte, diumenge serà també el punt de sortida dels tres circuits i, a més, la ruta passarà fins a quatre vegades per Sant Julià de Lòria.

Aquest divendres al matí el cònsol menor, Julià Call, i l’impulsor de la cita, Joaquim Rodríguez, han presentat els actes que es faran aquest dissabte a Sant Julià i que tindran la plaça de la Germandat i el Centre cultural i de congressos lauredià com a epicentres. Així, a partir de les deu del matí obriran les paradetes que oferiran productes relacionats amb la bicicleta. Durant tot el dia, a més, es podran recollir els dorsals. En aquest sentit, cal recordar que la marxa ha batut aquest any el rècord de participants, amb 2.700. A la tarda, a les 18.30 hores, l’humorista Javi Sancho farà el brífing d’una manera molt amena, tal com ha explicat Rodríguez.

Call ha destacat que Sant Julià de Lòria està “molt estretament lligada” al ciclisme i creu que la marxa serveix per posar tant la parròquia com el país “en el mapa” d'aquest esport als Pirineus. El cònsol menor ha remarcat que durant el cap de setmana la parròquia laurediana viurà una “gran festa de la bici” i ha incidit en què és una “gran oportunitat” perquè la gent conegui “les muntanyes i els paisatges”. Call ha conclòs que de ben segur que la cita servirà per complir les “expectatives” i que deixarà “un bon gust de boca” tant al país com entre els participants.

Rodríguez ha manifestat que sembla que La Purito sigui “només un cap de setmana” però ha remarcat que hi ha molta feina al darrere. Ha recordat que es tracta d’un recorregut “molt exigent” i que la calor encara la farà més dura.