Després que la primera visita s’hagués d'anul·lar a causa de la pluja, ja han començat les Nits d’estiu de FEDA. Una cinquantena de persones s'han apropat aquest dijous al camí hidroelèctric d’Engolasters, en un itinerari que forma part de les visites nocturnes que ha planificat l’organisme per descobrir el patrimoni arquitectònic i industrial, i la història de l’energia hidroelèctrica al país.

La visita ha començat a la Casa dels Guardes, on es troben els mecanismes de l'antic funicular que donava accés als treballadors del llac des del fons de la vall. Seguidament, els visitants han pogut veure una vàlvula de capçalera, que regulava el pas de l'aigua per poder generar electricitat, per entrar seguidament dins de la presa. L'itinerari ha acabat vorejant la presa i tornant a la Casa dels Guardes, on els telescòpics numèrics ja estaven preparats per a l'observació planetària.

L'astrònom Joan Pujol, del Parc Astronòmic del Montseny, ha ajudat als curiosos a trobar els cràters, els altiplans o les valls de la lluna. La nit serena també ha permès observar l'atmosfera de Júpiter i els satèl·lits que envolten al planeta o els anells de Saturn. Una oportunitat per conèixer el cel que ha despertat inquietuds entre els nens i nenes que han gaudit de la visita.

Les Nits d'estiu continuaran durant tot el mes. La nit del 12 d'agost els astrònoms del Parc del Montsec ajudaran als curiosos a trobar les llàgrimes de Sant Llorenç o pluja d'estels, també als voltants del llac d'Engolasters. La darrera visita al camí hidroelèctric serà el 23 d'agost i anirà a càrrec d'Assumpta Mercader, que explicarà els misteris i les llegendes que envolten al llac.