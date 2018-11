La plaça dels Arínsols d'Encamp s'ha traslladat aquesta nit als anys 50, 60 i 70. El grup andorrà The Swing Girls ha delectat als prop d'un centenar d'assistents amb els grans 'hits' melòdics del segle passat. A més, també s'han interpretat cançons contemporànies d'Amy Winehouse i Megan Trainor.

Explica Sussanne Georgi, una de les intèrprets, que al mes de novembre passat es van ajuntar amb Mar Capdevila i Fanny Pérez, i que encara que no fossin íntimes, s'havien seguit les carreres respectives i que feia dies que ho tenien pendent. Una tarda es van posar a cantar juntes el tema 'I Will Follow Him'. La sorpresa és que van sonar bé, tant que la gent que les va escoltar va insistir que havien de fer bolos. El projecte The Swing Girls va debutar al desembre de l'any passat. Abans d'aterrar a Encamp, les tres noies també van traslladar Ordino al anys 50 durant la celebració del mercat d'estiu de la parròquia.

L'espectacle d'aquesta nit s'emmarca dins de les activitats proposades pel comú per aquest estiu, i que s'allargaran tot el mes d'agost cada dijous a partir de les deu de la nit.