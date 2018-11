“Sí que hi ha hagut un estalvi mercès a la gestió estricta” que ha fet el comú d’Andorra la Vella en valorar què era realment necessari i què no. Així ha confirmat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, que les obres de l’avinguda Meritxell (que s’inauguren aquest divendres) han costat menys del que estava previst, tot i que encara no s’ha calculat exactament quant.

D’aquesta manera, Marsol ha posat en relleu que aquest divendres podran saber “estimativament” aquest estalvi, tot i que no serà fins que es rebin les certificacions finals, cap al mes de setembre, que la xifra exacta es podrà confirmar.

La cònsol major ha subratllat el “gran esforç” que ha fet la corporació per estar per sota del pressupost previst i que en funció de com ha anat avançant el projecte s’ha anat prescindint de coses que s’ha vist que no eren necessàries. Així, per exemple, s’ha estalviat en fanals, ja que s’han pogut reaprofitar tots, i en bancs, ja que en alguns punts no s’han instal·lat. També s’ha pogut racionalitzar cablejat. Aquests diners estalviats s’han pogut destinar, en part, a ampliar la pavimentació d’alguns punts, com la zona on s’havia de fer The Cloud, per aportar-hi una millora.