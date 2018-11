La tendència de creixement que des de l’any 2013 ha tingut l’ocupació hotelera a Andorra, d’acord amb les dades recollides aquest mes de juliol, s’ha vist frenada, segons informa la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), amb una davallada de l’ocupació en un 11,17%, tancant les xifres del mes de juliol amb un 58%, enfront del 65,29% del juliol de l’any passat. Escaldes-Engordany, amb un 75,5%, ha estat la parròquia amb més ocupació, mentre que Encamp, amb un 42,26%, ha estat la que menys.

Pel que fa als preus d'aquest mes de juliol, respecte al mateix període de l’any 2017, hi ha hagut un augment d'un 6,05%. Un 43% dels establiments han augmentat el preu mitjà de venda, enfront un 37% d'establiments que confirmen que l'han disminuït, i un 20% han mantingut el mateix preu.

Pel que fa a la facturació total absoluta d'aquest mes de juliol, les vendes han disminuït en un 4,37%. Un 55% dels establiments confirmen que l'han baixat, enfront d'un 29% que l'han augmentat i la resta l'han mantingut.

Des de la UHA atribueixen aquest descens en l’ocupació a la situació actual dels mercats internacionals, on fins aquest any països com Turquia, Tunísia o Egipte havien disminuït considerablement en nombre de turistes, beneficiant-se directament d’aquest fet altres països com per exemple Espanya, i indirectament Andorra.

El calendari d’esdeveniments del mes de juliol ha estat, segons la UHA, “molt correcte, ja que hem tingut grans esdeveniments” com el Cirque du Soleil, i altres esdeveniments esportius de gran importància com l’Ultra Trail o l'Spartan Race, que han portat un gran nombre de turistes, de la mateixa manera que s’ha fet en anys anteriors. Per tant, “creiem que aquesta davallada ha estat duta a terme per un factor extern a l’oferta nacional”.