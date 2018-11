Fins a 32,9 graus es va registrar aquest dimecres a l'estació meteorològica de la Borda Vidal, rècord d'aquest any. Un rècord, però, que podria quedar esmicolat els propers dies, ja que es preveu que la situació de calor i absència d'aire fred en alçada s'allargui fins diumenge. Així ho apunten les previsions, que tampoc descarten algun ruixat de tardes, però aïllats i que no contribuiran a un refrescament de l'atmosfera. A partir de dilluns tot apunta que la situació es normalitzarà, pel que fa a Andorra per trobar-se a més alçada i rebre abans la baixada de temperatures, ha exposat el meteoròleg Guillem Martín, del Servei Meteorològic de l'Oficina d'Energia i Canvi Climàtic. A zones veïnes més baixes d'alçada caldrà tenir una mica més de paciència.

Amb tot, ha recordat Martín, no es pot parlar d'onada de calor a Andorra. Ens trobem a un esglaó més baix, anomenat “ratxa de calor”. Per parlar d'onada de calor (la darrera es va registrar l'estiu del 2015), cal que l'estació meteorològica de FEDA (que compta amb dades des de fa 35 anys), registri durant almenys tres dies consecutius 32 graus de màxima, i que les mínimes no baixin dels 15 graus. I no ha estat així. Les màximes s'han situat entre els 30 i els 31,5 graus. Les mínimes sí que han estat per sobre dels 15 graus algunes d'aquestes darreres nits (16,5 graus la nit passada), una situació “excepcional”. Però per parlar d'onada de calor s'han de donar les dues variables.

En percentatge, les màximes que s'estan registrant aquesta setmana es donen un 9% dels dies de l'estiu, mentre que les mínimes només un 3%. I pel que fa a temperatures màximes, Martín ha informat que no s'ha assolit cap rècord històric, d'entre les dades que gestiona el Servei Meteorològic.

Amb tot, i a més de 'ratxa de calor', Andorra també pateix el que s'anomena 'illa de calor', fenomen relacionat amb la calor urbana. És a dir, l'acumulació d'altes temperatures a l'asfalt i a la superfície al fons de vall impedeix el refredament nocturn, i provoca que les nits siguin força més càlides de l'habitual, indica Martín.

Per tot plegat, el Servei Meteorològic ha activat l'avís groc per calor, dins del qual la població ha de prendre precaucions si manté activitats laborals, quotidianes o esportives a l'aire lliure. Hidratar-se, protegir-se i evitar les hores puntes del dia si és possible, entrarien dins d'aquestes precaucions. I pel que fa a certes activitats laborals, per exemple els forns de pa i pastisseries han de considerar modificar els seus horaris d'elaboració del producte, ha exposat Martín.

Finalment, i pel que fa al risc d'incendis, el perill és alt a les zones de la Margineda i de la Comella, i moderat a la resta del país.